L’EPR, fleuron du nucléaire français aux multiples déboires

L’EPR, qui doit ĂŞtre lancĂ© pour la première fois en Chine dans six mois environ, est un rĂ©acteur nuclĂ©aire de troisième gĂ©nĂ©ration conçu pour offrir une puissance et une sĂ»retĂ© amĂ©liorĂ©es, mais dont les chantiers ont accumulĂ© les revers en France et en Finlande.

LancĂ©e en 1992, cette technologie prĂ©sentĂ©e comme le fleuron de la filière nuclĂ©aire française a Ă©tĂ© codĂ©veloppĂ©e par le français Areva et l’allemand Siemens, au sein de leur filiale commune Areva NP, dont Siemens s’est depuis retirĂ©.

EDF vient de prendre le contrĂ´le de cette activitĂ© dans le cadre de la rĂ©organisation de la filière nuclĂ©aire française orchestrĂ©e par l’Etat.

Conçu pour fonctionner 60 ans, l' »European Pressurized Water Reactor » se fonde sur la technologie des réacteurs à eau sous pression, la plus utilisée dans le monde.

Il offre une puissance très Ă©levĂ©e (1.650 mĂ©gawatts) et bĂ©nĂ©ficie d’une multiplication des systèmes de sauvegarde pour refroidir le coeur du rĂ©acteur en cas de dĂ©faillance, d’une coque de protection en bĂ©ton et acier, et d’un rĂ©cupĂ©rateur de corium censĂ© rĂ©duire les consĂ©quences en cas d’accident grave.

Le premier chantier a Ă©tĂ© lancĂ© Ă Olkiluoto (Finlande) en 2005, pour le compte de l’Ă©lectricien TVO, avec Areva et Siemens directement maĂ®tres d’oeuvre. Mais les contretemps et dĂ©rapages budgĂ©taires se sont accumulĂ©s.

TVO avait dĂ©plorĂ© en octobre un Ă©nième retard dans la mise en service de l’EPR, dĂ©sormais prĂ©vue en mai 2019. Elle Ă©tait initialement prĂ©vue pour 2009.

Un contentieux oppose TVO Ă Areva et Siemens, chaque partie imputant les retards Ă l’autre et rĂ©clamant des milliards de dĂ©dommagements. L’affaire est en cours d’arbitrage.

Le deuxième EPR, en chantier depuis 2007 Ă Flamanville (Manche) a Ă©galement accumulĂ© les dĂ©boires, Ă cause notamment d’anomalies dĂ©couvertes sur la composition de l’acier du couvercle et du fond de la cuve.

L’AutoritĂ© de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire (ASN) exige que le couvercle de la cuve soit remplacĂ© avant la fin 2024.

EDF, maĂ®tre d’oeuvre, a reportĂ© Ă plusieurs reprises la mise en service du rĂ©acteur. L’Ă©lectricien prĂ©voit de dĂ©marrer l’EPR de Flamanville fin 2018, pour une mise en service commerciale en 2019, quand le calendrier initial tablait sur 2012. Son coĂ»t a entretemps plus que triplĂ© Ă 10,5 milliards d’euros.

Deux autres EPR sont en construction Ă Taishan (Chine), par une coentreprise dĂ©tenue Ă 51% par l’Ă©lectricien Ă©tatique chinois CGN, Ă 30% par EDF et, depuis 2012, Ă 19% par l’Ă©lectricien de la province du Guangdong.

Ils devraient ĂŞtre les premiers au monde Ă fonctionner: leur mise en service dĂ©butera mi-2018, a en effet indiquĂ© mardi la prĂ©sidence de la RĂ©publique française, en marge d’une visite d’Emmanuel Macron en Chine.

L’EPR a aussi Ă©tĂ© retenu par EDF pour un projet de deux rĂ©acteurs Ă Hinkley Point en Angleterre.

En juillet, EDF a annoncĂ© s’attendre Ă un surcoĂ»t de 1,5 milliard de livres (1,7 milliard d’euros) pour cet Ă©norme chantier, ce qui porte l’investissement total Ă 19,6 milliards de livres, soit environ 22,3 milliards d’euros.

Le groupe évoque un « risque » de retard de 15 mois pour le premier réacteur, censé entrer en service fin 2025, et de 9 mois pour le second, qui doit démarrer six mois plus tard.