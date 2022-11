L’équipe qui a tout changé

C’est difficile à croire, mais jusqu’en 1970, les pays africains n’avaient pas de place garantie en Coupe du monde. En fait, la première fois que le continent s’est vu attribuer plus d’une place dans le tournoi, c’était en 1982. De nombreuses années ont passé depuis, et lors du tournoi au Qatar, l’Afrique sera représentée par cinq équipes. Puis, en 2026, ce nombre passera à neuf. Une telle expansion est la preuve de la progression du football africain. Et l’un des leaders du continent est le Cameroun, dont le tournoi au Qatar sera la 8e participation. Il est temps de se rappeler les pages les plus brillantes de l’histoire des performances de l’équipe aux championnats du monde.

Espagne 1982

Comme nous l’avons déjà dit, en 1982, le quota pour notre continent a été augmenté à deux équipes et le Cameroun était l’une d’entre elles. Le voyage en Espagne s’est avéré mémorable, bien qu’il n’ait pas été le plus réussi en termes de résultats : l’équipe n’a pas pu dépasser la phase de groupe. Cependant, il est toujours bon de se souvenir de la façon dont les matchs ont été joués : en trois matchs de la phase de groupe, l’équipe n’a encaissé qu’un seul but et a obtenu trois matchs nuls. Il s’agissait notamment de matches contre les futurs champions du monde italiens et contre l’équipe polonaise, qui a fini troisième. Les Italiens, qui ont également obtenu trois nuls, n’ont devancé le Cameroun qu’en termes de buts marqués. En fait, dans un face-à-face, chacun des adversaires a eu des occasions d’arracher la victoire.

Une revue du match Italie – Cameroun peut être consulté ici :

https://www.youtube.com/watch?v=zhn1EciOFgs

Italie 1990

L’équipe était composée de footballeurs ayant joué dans des clubs camerounais et des clubs français de bas niveau. L’entraîneur de l’équipe était le peu connu Valeriy Nepomnyashchiy, qui avait auparavant travaillé avec des équipes du championnat du Turkménistan. Savez-vous seulement où se trouve ce pays ? De plus, il y avait des retards constants dans les salaires, les joueurs aimaient se rendre en discothèque avant les matchs importants, et la principale star de l’équipe, Roger Milla, avait largement dépassé l’âge de 38 ans. Le président du Cameroun lui-même a demandé à Nepomnyashchiy d’inclure Milla, mais même les plus ardents supporters ne parieraient pas sur le fait que notre équipe atteigne les quarts de finale. Alors que beaucoup pensaient que c’était une idée folle, il s’est avéré que le Cameroun peut toujours surprendre.

Lors du match d’ouverture, le Cameroun a affronté l’Argentine, championne du monde en titre. L’Albiceleste avait une grande équipe (elle a atteint la finale de ce championnat), et son leader superstar Diego Maradona débordait de confiance – après la traditionnelle poignée de main du capitaine, Diego a même commencé à jongler avec le ballon !

https://www.youtube.com/watch?v=tlk3dl8O588

C’était un scénario à la David contre Goliath et le Cameroun l’a compris. Ils ont essayé de jouer de manière aussi disciplinée et dure que possible. Le résultat est un petit nombre d’occasions et un nombre important de cartons jaunes. Cependant, à la 61e minute, la position du Cameroun semblait désespérée – André Kana-Biyik a reçu un carton rouge et a laissé son équipe à dix. Dans un match contre les champions du monde, une demi-heure avant la fin du match, la victoire semblait impossible.

Cependant, après 6 minutes, la situation a complètement changé : au cours d’une de leurs rares attaques, le Cameroun a obtenu un coup franc. Depuis le flanc gauche, le ballon a touché l’un des joueurs, s’est élevé et a fait un bond de 115 cm, et François Omam-Biyik a marqué un but d’une tête. Et même si à la fin du match, le Cameroun n’avait plus que neuf joueurs sur le terrain (Massing a été expulsé à la 88e minute), l’équipe a persévéré jusqu’à la victoire.

Le compte rendu du match Argentine – Cameroun peut être consulté ici :

https://www.youtube.com/watch?v=T46HbbFvpa4

Le test suivant était le match contre la Roumanie, dont les principales menaces étaient Gheorghe Hagi et Marius Lacatus. En fait, l’équipe compte de nombreux joueurs qui, quelques années auparavant, ont aidé le Steaua à remporter la Coupe des champions en battant Barcelone. En 1989, ils avaient également atteint la finale, mais s’étaient inclinés face au Milan.

Pendant longtemps, les deux équipes ont joué trop prudemment et ont surtout essayé de réussir par des tirs de loin. Mais tout a changé à la 59e minute, lorsque Roger Milla est entré sur le terrain. Dans le passé, Milla a joué avec succès pour Monaco, Bastia, Saint-Etienne et Montpellier. Mais en 1990, on pensait que son âge d’or était révolu car il se morfondait dans un club amateur, la JS Saint-Pierroise. Mais très vite, Milla a prouvé qu’il ne faut jamais sous-estimer le cœur d’un champion. Il a marqué deux buts en une demi-heure et a assuré la qualification de son équipe pour les huitièmes de finale. Les supporters camerounais ont pleuré de bonheur et même le but inscrit en fin de match par l’attaquant roumain Gavril Balint n’a pas gâché l’ambiance.

Le résumé du match Roumanie – Cameroun peut être consulté ici :

https://www.youtube.com/watch?v=uE_dVL10bPM

Le Cameroun s’est ensuite incliné face à l’équipe nationale d’URSS, mais cela n’a rien changé puisqu’il est sorti vainqueur de son groupe. Le premier adversaire de l’équipe dans les éliminatoires était la forte équipe colombienne. Pour les Colombiens, ce match n’était pas une simple célébration sportive : l’équipe nationale était étroitement surveillée par les cartels de la drogue, qui menaçaient de la punir sévèrement en cas de défaite. À peine quatre ans plus tard, sur ordre des chefs des cartels, le joueur de l’équipe nationale colombienne Andres Escobar a été tué après avoir marqué un but contre son camp lors d’un match de la Coupe du monde contre les États-Unis.

Le match s’est avéré très tendu, aucune des deux équipes ne parvenant à marquer dans le temps réglementaire ou dans la première partie des prolongations. C’est alors que le héros Milla est entré en action, marquant à la 106e minute après une superbe passe en solo. Mais il ne s’arrête pas là. Deux minutes plus tard, l’attaquant s’empare du ballon des mains du gardien colombien Rene Higuita et le fait rouler dans un but vide. Il est intéressant de noter qu’à la veille du tournoi, Roger lui-même n’était pas sûr de sa forme physique. Il y a longtemps qu’il a remporté le prix du meilleur footballeur africain de l’année en 1976, mais le doute ne s’est jamais vraiment installé. Ce joueur légendaire laissait briller son talent quand il en avait le plus besoin.

Les Colombiens, comme les Roumains, ont réussi à marquer un but en fin de match, mais cela n’a pas aidé. Ainsi, le Cameroun est devenu la première équipe africaine à atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde.

Les meilleurs moments du match entre le Cameroun et la Colombie peuvent être vus ici :

https://youtu.be/v0djOfEcZ2g

En quart de finale, l’Angleterre attendait notre équipe. Avec Gary Lineker, le meilleur buteur du championnat précédent, et la jeune superstar Paul Gascoigne, la perspective était de mauvais augure.

Après 25 minutes, l’Angleterre a marqué le premier but grâce à David Platt, qui a complété un centre classique par une tête précise. En première mi-temps, les Britanniques jouent mieux, mais ne parviennent pas à marquer à nouveau, et à la mi-temps, Valeriy Nepomnyashchiy réalise son tour de passe-passe.

Il fait sortir Roger Milla, qui prouve une fois de plus qu’il n’est pas venu en Italie pour faire du tourisme. À la 61e minute, il obtient un penalty, qu’Emmanuel Kunde obtient avec succès. Puis, quatre minutes plus tard, une passe gracieuse de Roger à Eugene Ekeke se transforme en une élégante passe décisive. Le Cameroun prend l’avantage 2-1 et ne montre aucun signe d’arrêt ! L’équipe a continué à attaquer au lieu de resserrer ses rangs – et a malheureusement permis à l’adversaire de contre-attaquer.

Les Anglais ont égalisé à la 83e minute sur un penalty marqué par Lineker. Le match est donc passé en prolongation, où tout s’est décidé sur un autre penalty contre le Cameroun – marqué par Lineker. Le Cameroun n’a pas pu renverser le cours du match et l’Angleterre s’est qualifiée pour les demi-finales. Néanmoins, tous les joueurs de l’équipe nationale du Cameroun sont rentrés chez eux en héros nationaux.

Le succès de notre équipe a changé les attitudes envers le football africain en général. Le quota de l’Afrique pour la Coupe du monde de 1994 a été porté à trois équipes, et les recruteurs des meilleurs clubs européens ont commencé à demander régulièrement des rapports sur les joueurs des pays africains.

Le compte rendu du match Cameroun – Angleterre peut être consulté ici :

https://www.youtube.com/watch?v=SijmmGeENsA

Après le triomphe italien, les Lions indomptables ont participé à cinq autres championnats du monde – en 1994, 1998, 2002, 2010 et 2014. Et même s’ils n’ont pas réussi à réitérer le succès de 1990, leur régularité a prouvé que le Cameroun est l’une des meilleures équipes du continent. Aucune équipe africaine ne s’est rendue à la Coupe du monde plus souvent que les Lions indomptables. Le Cameroun a également remporté le tournoi de football aux Jeux olympiques de 2000, en battant l’équipe nationale brésilienne avec Ronaldinho sur le chemin de la victoire. Puis, il a triomphé de l’équipe nationale espagnole en finale (une équipe qui comptait les futures légendes du football mondial Xavi et Puyol).

Qatar 2022

Avant le début de la Coupe du monde 2022, nous pouvons affirmer que le Cameroun possède une solide expérience internationale et une équipe équilibrée dont la plupart des joueurs ont participé aux meilleurs championnats européens. Cette équipe peut surprendre même l’équipe brésilienne, sans parler de la Serbie et de la Suisse.

