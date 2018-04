L’errance kafkaÃ¯enne Ã  Paris de Cellou, mineur isolÃ© guinÃ©en

« Fou, on devient fou Ă cause de cette attente », lance Cellou. DĂ©barquĂ© seul en France après la noyade de sa soeur en MĂ©diterranĂ©e, ce fragile adolescent a vĂ©cu l’hiver Ă la rue, et se retrouve Ă©garĂ© entre deux vies et les dĂ©faillances de l’accueil des mineurs Ă©trangers.

« Ni reconnu mineur, ni reconnu majeur, c’est ma situation », lance-t-il sur un boulevard triste du nord de Paris.

ArrivĂ© dĂ©but dĂ©cembre dans la capitale dans le dĂ©nuement le plus total, ce que Cellou souhaite le plus ardemment, « c’est aller Ă l’Ă©cole en France ». « Mais c’est compliquĂ©… ».

Ce jour de mars, le jeune au visage doux et Ă la silhouette frĂŞle que l’AFP suit depuis dĂ©cembre a marchĂ© des heures sous une pluie et un vent implacables. De Paris, il connaĂ®t surtout les lieux de survie: la soupe populaire, les robinets d’eau, « lĂ oĂą on distribue des vĂŞtements quand il fait très froid ».

Comme nombre d’autres migrants, Cellou (prĂ©nom modifiĂ©), qui dit avoir 17 ans mais paraĂ®t plus jeune, s’est vu refuser Ă son arrivĂ©e Ă Paris la reconnaissance de minoritĂ© lors d’entretiens dans le centre de premier accueil Ă Paris et au Dispositif d’Ă©valuation des mineurs isolĂ©s Ă©trangers (DEMIE).

« La dame m’a dit: +au revoir et bonne chance+… », lâche-t-il. Le voilĂ Ă la rue et dans un « no man’s land » administratif. Dans les structures d’accueil de jour pour Ă©trangers adultes, il est refusĂ© car on le juge « trop jeune ».

Cellou raconte ĂŞtre nĂ© de père inconnu dans une rĂ©gion rurale de GuinĂ©e et que sa mère est dĂ©cĂ©dĂ©e des suites de l’accouchement. Il sera Ă©levĂ© par sa grand-mère, mais sous la coupe d’un oncle tyrannique, qui le bat et l’empĂŞche d’aller Ă l’Ă©cole. « J’ai trouvĂ© que ma vie Ă©tait +gâtĂ©e+… ».

En 2015, sa soeur organise leur fuite. Le SĂ©nĂ©gal en bus, puis la traversĂ©e du dĂ©sert Ă travers le Mali, l’AlgĂ©rie. Il passe quatre mois en Libye oĂą « si tu sors des camps, on te tue ». Il raconte que sa soeur y a Ă©tĂ© violĂ©e par un Libyen, puis est tombĂ©e enceinte.

En novembre 2015, ils embarquent finalement sur des bateaux surchargĂ©s. Jusqu’au drame. A l’approche des cĂ´tes italiennes, le bateau chavire: elle se noie, lui ne doit la vie qu’Ă un rĂ©flexe dĂ©sespĂ©rĂ©: « je me suis agrippĂ© Ă quelqu’un ».

Après un an seul dans des camps en Italie, il débarque à Paris en décembre 2017, caché dans les toilettes de trains.

Il survit les mois d’hiver Ă la rue dans des conditions très prĂ©caires sous un pont, cachant tente et sac de couchage dans des bosquets. « La nuit, tu dors pas, tu te laves pas, tu peux pas changer les habits ».

– Peur au ventre –

« Violences, fumeurs de crack, prostitution: la misère s’accumule aux portes de Paris; c’est dangereux et très dur pour ces jeunes », dĂ©plore Marion Nhoux, qui a passĂ© huit mois Ă aider bĂ©nĂ©volement ces mineurs isolĂ©s Ă©trangers.

Leur nombre a explosĂ© en France, oĂą les dĂ©putĂ©s dĂ©battent d’un projet de loi controversĂ© sur l’immigration.

Violaine Husson, de la Cimade (association dĂ©fendant les droits des Ă©trangers), s’insurge contre une « Ă©valuation de leur minoritĂ© qui est souvent Ă charge » et une « mise Ă l’abri qui ne fonctionne pas ». « Des enfants se retrouvent dans des hĂ´tels miteux », dit-elle. « Des milliers d’autres sont hĂ©bergĂ©s chez des citoyens qui pallient aux manquements de l’Etat ».

S’il Ă©tait reconnu mineur, Cellou, quasi illettrĂ© aurait le droit de rester en France, d’ĂŞtre hĂ©bergĂ©.

En mars, Ă©puisĂ© par ses nuits dans une tente qui prend l’eau, il est mis Ă l’abri Ă la demande de l’Aide sociale Ă l’enfance (ASE), dans une localitĂ© Ă une heure de Paris.

A l’abri, mais isolĂ©, dans une sorte d’hĂ´tel avec couvre-feu oĂą les jeunes sont nourris et fournis en produits d’hygiène, mais sans alphabĂ©tisation, prise en charge sociale ou ressources.

Pour s’enquĂ©rir de son dossier, qui reste dans les limbes administratives, Cellou va rĂ©gulièrement Ă Paris, s’Ă©garant souvent et la peur au ventre d’ĂŞtre contrĂ´lĂ© dans les transports oĂą il fraude, faute d’argent.

En fĂ©vrier, un mineur isolĂ© pakistanais de 17 ans, logĂ© depuis cinq mois dans un hĂ´tel, a Ă©tĂ© retrouvĂ© mort noyĂ© dans la Seine Ă Paris. MalgrĂ© une première tentative de suicide et plusieurs sĂ©jours en hĂ´pital psychiatrique, il avait Ă©tĂ© « maintenu Ă l’hĂ´tel » par l’ASE, ont dĂ©noncĂ© des associations.

« Cette errance s’ajoute aux traumatismes vĂ©cus pendant leurs migrations; peu de gens ici seraient en capacitĂ© de tenir debout après les choses atroces que ces jeunes ont vĂ©cu », relève Mme Husson.

Cellou Ă©voque un dĂ©part en Allemagne, oĂą selon un ami migrant, il aurait « enfin le droit Ă des cours de langue ». « J’en ai assez d’ĂŞtre seul », lâche-t-il, dĂ©sespĂ©rĂ©. « C’est pas ça la libertĂ© ».