Les 5 plus grands stades de foot en Afrique

Aujourd’hui, le football est le sport le plus populaire et le plus fascinant qui séduit tout le continent africain dans son ensemble. Il est rare donc de trouver un africain qui n’est pas amoureux du football et qui n’aime pas parier sur le foot. C’est ce qui amène les dirigeants africains à construire des infrastructures sportives remarquables et qui répondent aux normes internationales. Ainsi il existe un peu partout sur le contient de grands stades en terme de masse et de capacité d’accueil. Dans cet article vous allez découvrir les cinq grands stades africains.

1 – FNB Stadium (Afrique du Sud)

FNB Stadium est le plus grand stade de football en Afrique. Il est situé en Afrique du Sud à Johannesburg. Il possède une capacité de 94736 places. C’est un stade à double usage pour le rugby et le foot. FNB Stadium a été construit en 1987 avec une capacité de 80000 places. Après sa rénovation et sa reconstruction, il a couté 440 millions de dollars et sa capacité d’accueil a atteint 94736 places. En 2010, il a accueilli le plus grand évènement sportif de la planète : la Coupe du Monde de la FIFA. C’est un joyau sportif dans le monde de football africain.

2- Stade Brog El Arab (Egyote)

Il est le plus grand Stade Maghrébin et le deuxième plus grand en Afrique. C’est un stade polyvalent qui se situe à 25 kilomètrse d’Alexandrie, en Egypte. Le stade Borg Arab a été construit par le Corps des ingénieurs des forces armées de l’Egypte et inauguré en 2007. Il a une capacité de 90000 places et son rectangle vert est de 105 m sur 70 m. Il a abrité certains matchs de la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations en 2019. Il fait partie, sans aucun doute, des meilleurs Stades d’Afrique et du Monde.

3- Stade des Martyra de la Pentecôte (RD Congo)

Le Stade des Martyra de la Pentecôte est le plus grand state du Congo et le troisième plus grand en Afrique. Il a une capacité d’accueil de 80000 places. Il a été officiellement inauguré en 1994 à Lingwala, dans la capitale Kinshassa. C’est un stade polyvalent qui peut accueillir les activités sportives et extrasportives.

4- Stade International du Caire (Egypte)

Il est le 2ème plus grand stade d’Egypte et le 4ème en Afrique. Connu sous le nom de stade de Nasser, il est un stade olympique polyvalent d’une capacité d’accueil de 74100 places. Le stade international du Caire a été construit par l’architecte Allemand Werner March et inauguré en 1960 avec une capacité de plus de 100000 spectateurs. Il était le plus grand stade d’Egypte mais après sa rénovation sa capacité a été réduite en 74100 places. Il est le stade principal de l’équipe nationale égyptienne. En 2010, il a abrité le match d’inauguration et la finale de la Coupe d’Afrique des Nations.

5- Stade du 5 Juillet (Algérie)

Inauguré le 17 juillet 1972, le stade du 5 juillet officiellement est le 3ème stade le plus du Maghreb et le 5ème en Afrique. Il a une capacité de 64000 personnes et se trouve en Alger (la capitale algérienne). Le stade 5 juillet abrite un terrain de 105 m sur 68m. Il a été rénové plusieurs fois rénové et aujourd’hui, il est le stade officiel de l’équipe de foot d’Algérie. C’est un chef- d’œuvre en matière d’infrastructures sportives du continent africain.