Les acteurs de la paix en Irlande du Nord font le bilan 20 ans aprÃ¨s

Vingt ans après la signature de l’accord de paix du Vendredi saint, les acteurs des nĂ©gociations de l’Ă©poque ont dressĂ© mardi Ă Belfast un bilan du processus de paix dans un contexte de crise politique et d’incertitude liĂ©e au Brexit.

Saluant l’arrĂŞt des violences qui ont durĂ© près de trente ans et fait plus de 3.500 morts entre protestants et catholiques, les anciens responsables politiques britannique, irlandais et amĂ©ricains qui ont signĂ© le texte, dont l’ex-prĂ©sident amĂ©ricain Bill Clinton et l’ex-Premier ministre britannique Tony Blair, ont rappelĂ© qu’il restait du travail.

« L’accord du vendredi saint ne pouvait pas tout rĂ©gler Ă lui seul », a affirmĂ© devant des journalistes Gerry Adams, ex-prĂ©sident du Sinn FĂ©in (nationaliste) et architecte du processus de paix nord irlandais, faisant allusion aux autres accords successifs conclus depuis.

Rappelant les attentats et les meurtres qui ont ensanglantĂ© la province britannique de 1969 Ă 1998, les architectes de l’accord, rĂ©unis Ă la Queen’s University, ont soulignĂ© les efforts rĂ©alisĂ©s pour rapprocher les deux camps et Ă©tablir un compromis. Tony Blair a soulignĂ© que d’anciens ennemis ont choisi « non d’oublier le passĂ©, mais de ne pas le laisser dicter l’avenir ».

Cependant, malgrĂ© la paix, les communautĂ©s nationaliste et unioniste vivent encore majoritairement sĂ©parĂ©es. « Le changement le plus difficile est celui dans les coeurs et les esprits », a notĂ© l’ancien sĂ©nateur amĂ©ricain George Mitchell, qui a prĂ©sidĂ© les nĂ©gociations ayant amenĂ© Ă l’accord du Vendredi saint.

La rĂ©conciliation demande un « leadership fort », a-t-il poursuivi alors que l’Irlande du Nord n’a plus d’exĂ©cutif depuis 15 mois, du fait d’une crise politique entre les deux principaux partis censĂ©s partager le pouvoir, le Parti unioniste dĂ©mocrate (DUP) et le Sinn FĂ©in nationaliste.

Leurs deux leaders, Arlene Foster et Mary Lou McDonald Ă©taient prĂ©sentes dans la salle. « D’ici je vois Arlene et Mary Lou assises au mĂŞme rang, il ne reste plus qu’Ă trouver comment les faire s’asseoir cĂ´te-Ă -cĂ´te », a plaisantĂ© Bill Clinton.

L’impact du Brexit sur le processus de paix a Ă©tĂ© un autre sujet majeur de discussion. George Mitchell a rappelĂ© que le Royaume Uni et l’Europe se sont engagĂ©s Ă ne pas rĂ©instaurer de frontière physique sur l’Ă®le irlandaise, plaidant pour cette issue.

Tony Blair a estimĂ© que le retour d’une sĂ©paration « serait un dĂ©sastre pour l’accord de paix, les relations anglo-irlandaises et le peuple nord irlandais », un avis partagĂ© par l’ancien Premier ministre irlandais, Bertie Ahern.