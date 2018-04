Les acteurs du conflit syrien

La guerre en Syrie a dĂ©butĂ© en mars 2011 par la rĂ©pression de manifestations prodĂ©mocratie mais s’est ensuite complexifiĂ©e avec l’implication de groupes jihadistes et de puissances rĂ©gionales et internationales.

Le conflit a fait plus de 350.000 morts et des millions de déplacés et réfugiés.

Une opĂ©ration menĂ©e par les Etats-Unis, la France et le Royaume Uni a Ă©tĂ© menĂ©e samedi avant l’aube contre des cibles du rĂ©gime en Syrie, accusĂ© d’une attaque chimique le 7 avril contre la ville de Douma, alors contrĂ´lĂ©e totalement par les rebelles.

Voici les principaux acteurs du conflit syrien:

Régime et alliés

– L’armĂ©e du prĂ©sident Bachar al-Assad, qui comptait 300.000 hommes dans ses unitĂ©s combattantes en 2011, a vu ses effectifs baisser de moitiĂ©.

Elle est soutenue par 150.000 à 200.000 miliciens prorégime, y compris des Syriens, des Irakiens, des Iraniens et des Afghans. Par ailleurs, 5.000 à 8.000 combattants du Hezbollah libanais se battent à ses côtés.

– AlliĂ©e de poids de Damas, la Russie intervient depuis septembre 2015. Son implication a permis aux troupes gouvernementales de reprendre plusieurs zones clĂ©s, comme la ville d’Alep et l’enclave rebelle dans la Ghouta orientale, près de Damas.

– Autre alliĂ© de poids, l’Iran a envoyĂ© des milliers de combattants en Syrie et fournit des conseillers militaires.

L’armĂ©e contrĂ´le dĂ©sormais plus de 56% du territoire, notamment les principales villes (Damas, Alep, Homs et Hama), selon le gĂ©ographe français Fabrice Balanche. Environ 70% des habitants vivent sur ce territoire.

– Rebelles –

Au dĂ©but du conflit, les rebelles s’Ă©taient regroupĂ©s sous la bannière de l’ArmĂ©e syrienne libre (ASL), laissant progressivement place Ă une myriade de factions, allant des rebelles sans affiliation religieuse aux groupes islamistes.

ReprĂ©sentant initialement quelque 100.000 combattants, leur poids s’est largement rĂ©duit Ă mesure des dĂ©faites infligĂ©es par le rĂ©gime.

L’opposition armĂ©e, qui vient de perdre son dernier bastion aux portes de Damas, dans la Ghouta orientale, ne tient plus que 12% du pays selon M. Balanche.

Ce chiffre englobe notamment les territoires dominĂ©s par Hayat Tahrir al-Cham, organisation jihadiste contrĂ´lĂ©e par l’ex-branche syrienne d’Al-QaĂŻda et implantĂ©e dans la province d’Idleb (nord-ouest).

Moins de 15% de la population vit en territoire rebelle, selon M. Balanche.

– Jihadistes –

– Les deux principales forces jihadistes rivales sont l’organisation Etat islamique (EI) et le groupe Hayat Tahrir al-Cham.

– L’EI a conquis de vastes rĂ©gions en Syrie et en Irak voisin, avant de proclamer un « califat » en 2014 sur ces territoires Ă cheval entre les deux pays. Cible de multiples offensives, du rĂ©gime mais aussi d’une coalition kurdo-arabe soutenue par Washington, l’EI a subi de nombreux revers, perdant ainsi sa capitale de facto en Syrie, Raqa. Le groupe contrĂ´le moins de 5% du territoire syrien selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme.

– Hayat Tahrir al-Cham contrĂ´le toujours la majeure partie de la province d’Idleb, actuellement le théâtre de guerres intestines entre des jihadistes et des rebelles.

– Kurdes –

RĂ©primĂ©s pendant des dĂ©cennies, les Kurdes ont profitĂ© du retrait de l’armĂ©e syrienne pour Ă©tablir dans le nord une administration semi-autonome sur les territoires sous leur contrĂ´le.

En 2016, ils ont proclamĂ© une « rĂ©gion fĂ©dĂ©rale » sur leurs territoires et organisĂ© leurs premières Ă©lections en septembre.

Les YPG (Unités de protection du peuple), leur principale milice armée, forment le noyau dur des Forces démocratiques syriennes (FDS), composées également de combattants arabes et soutenues par la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis. Ils ont été aux premières ligne de la lutte anti-EI en Syrie.

Depuis janvier, la milice est confrontĂ©e Ă une offensive de la Turquie, qui a dĂ©jĂ reconquis l’enclave kurde d’Afrine, dans le nord-ouest et menace de poursuivre son avancĂ©e vers d’autres territoires Ă l’est.

Les YPG contrĂ´lent 28% du territoire syrien, oĂą vit environ 15% de la population.

– Turquie, Arabie, Qatar –

La Turquie, l’Arabie saoudite et le Qatar ont soutenu au dĂ©but de la rĂ©volte la rĂ©bellion majoritairement sunnite contre M. Assad.

Aujourd’hui, Ryad et Doha sont marginalisĂ©s, et Ankara a nouĂ© une alliance inĂ©dite avec Moscou.

Avec la Turquie, Moscou et TĂ©hĂ©ran ont ainsi rĂ©ussi Ă instaurer des « zones de dĂ©sescalade » dans le pays -notamment Ă Idleb- sans toutefois faire cesser totalement les combats.

Sur le plan militaire, la Turquie appuie des supplétifs syriens, engagés contre les jihadistes mais aussi contre les combattants kurdes, et a déployé des troupes dans le nord syrien depuis 2016.

– Coalition internationale –

EmmenĂ©e par Washington, la coalition regroupe plus de 60 pays, dont la France et la Grande-Bretagne, et a menĂ© des frappes aĂ©riennes contre l’EI depuis 2014, en appui Ă des troupes au sol.

Avec la fin des grandes batailles contre les jihadistes, les frappes ont baissé en intensité.

Quelque 2.000 soldats amĂ©ricains sont dĂ©ployĂ©s dans le nord syrien, essentiellement des forces spĂ©ciales prĂ©sentes pour combattre l’EI et entraĂ®ner les forces locales dans les zones reprises aux jihadistes.