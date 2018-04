Les anti-balaka se rÃ©organisent pour contrer une attaque des ex-SÃ©lÃ©ka sur Bangui

L’ex-coordonnateur des anti-balaka, SĂ©bastien WĂ©nĂ©zoui, a annoncĂ© mercredi la rĂ©organisation de sa milice, après des rumeurs faisant Ă©tat d’une attaque imminente de l’ex-SĂ©lĂ©ka sur Bangui.« Face Ă l’agitation et aux vellĂ©itĂ©s d’attaque de la capitale centrafricaine par les ex rebelles de la SĂ©lĂ©ka regroupĂ©s en masse avec des matĂ©riels de guerre Ă Kaga Bandoro (plus de 400 km de la capitale) depuis quelques jours, les anti-balaka se rĂ©organisent pour leur faire face », a dit M. WĂ©nĂ©zoui

Il a mis en garde les chefs des ex Séléka de ne pas franchir la ligne rouge au niveau de la ville de Sibut (Centre, 180 km de Bangui).

« Les ex SĂ©lĂ©ka veulent Ă mettre en pĂ©ril les efforts de paix et de rĂ©conciliation nationale appuyĂ©s par la communautĂ© internationale depuis 2013 », a-t-il dit, avant de demander aux groupes armĂ©s en RCA de saisir l’opportunitĂ© offerte par la communautĂ© internationale Ă travers l’initiative africaine de l’Union Africaine qui se propose d’organiser un dialogue pour la paix et la rĂ©conciliation le 17 juillet prochain Ă Bangui.