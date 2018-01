Les avocats de Donald Trump ont demandĂ© jeudi la non-publication d’un livre sur le prĂ©sident amĂ©ricain, au lendemain de la parution d’extraits qui ont suscitĂ© la controverse.

Dans une lettre, les avocats de M. Trump dĂ©noncent des compte-rendus « faux/sans fondement » contenus dans le livre « Le feu et la fureur: dans la Maison Blanche de Trump », et demandent que l’auteur, Michael Wolff et l’Ă©diteur « cessent immĂ©diatement » la publication du livre, qui doit sortir le 9 janvier.