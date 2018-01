Les Berbères au Maghreb: beaucoup de revendications, quelques droits

Les Berbères, dont la fĂŞte de Nouvel An, « Yennayer », est dĂ©crĂ©tĂ©e jour fĂ©riĂ© vendredi en AlgĂ©rie, une première au Maghreb, regroupent des populations autochtones d’Afrique du Nord qui revendiquent une plus large reconnaissance identitaire et culturelle.

Les Berbères dont la prĂ©sence est antĂ©rieure Ă l’arabisation et l’islamisation se nomment eux-mĂŞmes « Imazighen », pluriel de « Amazigh » qui signifie « homme libre » dans leur langue, le tamazight, diffĂ©rente de l’arabe.

Les Berbères sont présents dans plusieurs pays du Maghreb et au Sahara.

ALGERIE

Le pays compte 10 millions de BerbĂ©rophones, soit environ un quart de la population et lutte de longue date pour des revendications identitaires, longtemps niĂ©es par l’Etat qui s’est construit autour de l’arabitĂ©.

Majoritairement concentrĂ©s en Kabylie (est d’Alger), les Berbères sont Ă©galement prĂ©sents dans le centre, l’Est et le grand Sud.

Le tamazight est devenu la deuxième langue officielle avec l’arabe dans la Constitution de 2016.

MAROC

Au Maroc, pays du Maghreb qui compte le plus de Berbères, de nombreuses voix réclament de rendre férié le jour du Nouvel An amazigh, alors que celui des calendriers lunaire (musulman) et grégorien le sont déjà .

Les militants s’appuient sur la reconnaissance par la nouvelle Constitution (2011) de leur langue comme idiome officiel au cĂ´tĂ© de l’arabe.

L’une des consĂ©quences les plus notables de cette officialisation a Ă©tĂ© l’apparition de l’alphabet tifinagh sur les bâtiments publics, en plus de l’arabe et du français.

Depuis 2010, une chaîne de la télévision publique marocaine, Tamazight TV, est consacrée à la promotion de la culture amazighe.

Un projet de loi, en cours d’examen par le gouvernement, prĂ©voit de diversifier l’apprentissage des langues dans les Ă©coles, avec notamment une gĂ©nĂ©ralisation de la langue amazighe.

Il y a quelques annĂ©es, des dĂ©putĂ©s avaient fait sensation en s’exprimant en berbère au Parlement.

L’administration marocaine continue toutefois de refuser sporadiquement d’inscrire des prĂ©noms berbères dans les registres de l’Etat civil.

Le drapeau amazigh, dont l’emblème reprĂ©sente les « Imazighen », constitue un marqueur fort lors des manifestations dans les rĂ©gions berbĂ©rophones, comme le Rif (nord).

D’après un recensement de 2004, 8,4 millions de Marocains -sur plus de 30 millions- utilisent l’un des trois principaux dialectes berbères du pays (le tarifit, le tamazight et le tachelit).

Pour Yennayer, des célébrations ont lieu chaque année dans les principales régions berbérophones.

LIBYE

PersĂ©cutĂ©s sous la dictature de Mouammar Kadhafi, qui niait leur existence, les Amazighs s’estiment marginalisĂ©s et rĂ©clament le « droit » Ă l’officialisation de leur langue, au mĂŞme titre que l’arabe, et Ă une reprĂ©sentation Ă©quitable au Parlement.

Ils reprĂ©sentent 10% de la population et vivent notamment dans les montagnes Ă l’ouest de Tripoli ou dans le sud dĂ©sertique.

Depuis la chute du rĂ©gime en 2011, leurs revendications sont de plus en plus pressantes. Le drapeau amazigh flotte sur tous les bâtiments publics au cĂ´tĂ© du drapeau libyen, et souvent seul dans leurs rĂ©gions d’origine.

Des manuels scolaires en langue amazighe ont vu le jour, même s’ils ne sont pas homologués par le ministère de l’Education (du GNA, gouvernement internationalement reconnu).

Les Amazighs réclament des mécanismes leur permettant de faire valoir leurs spécificités culturelles dans la future Constitution.

Dans le projet de Constitution entĂ©rinĂ© au Parlement, qui attend d’ĂŞtre soumis Ă rĂ©fĂ©rendum, les langues parlĂ©es par les diffĂ©rentes communautĂ©s, le tamazight notamment, sont reconnues comme faisant partie du patrimoine culturel libyen. Mais l’arabe reste pour l’instant la seule langue officielle.

TUNISIE

En Tunisie, le poids démographique des Amazighs est méconnu, les statistiques par ethnie ou langue étant interdites.

Outre les zones du sud, la majorité réside à Tunis, du fait de l’exode rural.

Les Berbères se disent victime de marginalisation, d’exclusion et de dĂ©ni de leurs spĂ©cificitĂ©s culturelles, de la part d’un État qui s’identifie dans sa Constitution comme Ă©tant de langue arabe et de religion musulmane.

Selon le prĂ©sident de l’association tunisienne de la culture amazighe (ATCA), Jalloul Ghaki, si 50% des Tunisiens sont d’origine berbère, moins d’un pour cent parle encore le dialecte (chelha).

« Il n’y a pas de volonté de l’Etat de préserver le patrimoine culturel amazigh, quasiment absent des programmes scolaires », déplore un autre militant, Nouri Nemri.

La majorité des militants souhaitent « des réformes à petits pas », dans le but que « le peuple tunisien reconnaisse la culture amazighe comme une part de l’identité tunisienne », avec par exemple « un espace dans les médias ».

Depuis la révolution de 2011, ces médias et la société civile se montrent plus ouverts. Le ministre des droits de l’Homme avait marqué Yennayer en 2017 en souhaitant bonne année à ses concitoyens berbères.

burs-feb-ayv/gk/iw