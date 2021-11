Les Brasseries du Cameroun : deux agents trouvent la mort à l’usine de Koumassi (Douala)

La société anonyme des Brasseries du Cameroun (SABC) a annoncé, dans un communiqué, la mort de deux de ses agents dans un accident de travail survenu à l’usine de Koumassi dans la nuit du 18 au 19 novembre. Les circonstances de ces décès sont encore non élucidées.

C’est à travers un communiqué signé de la Direction générale de la Société anonyme des Brasserie du Cameroun que la triste nouvelle a été rendue publique. «En dépit du dispositif QHSSE, des consignes de sécurité comme de la formation permanente mises en place pour garantir la sécurité au travail des 6.000 employés et prestataires du Groupe SABC, un employé et un prestataire du Groupe SABC en service à l’usine de Koumassi ont trouvé la mort dans le cadre de leur travail dans la nuit du 18 au 19 novembre 2021 dans des circonstances encore non expliquées à ce stade ».

La Direction générale précise que : « les responsables des départements concernés se sont rendus immédiatement sur les lieux hier soir pour rencontrer le personnel de l’usine de Koumassi et prendre les mesures d’urgence avec l’instauration immédiate d’une cellule de crise ».

Avant d’ajouter que : « La recherche des causes est en cours et les autorités concernées ont été immédiatement informées. Le Directeur Général du Groupe SABC exprime sa douleur et sa compassion face à cet accident malheureux et adresse en son nom personnel et au nom de la Gouvernance du Groupe SABC ses sincères condoléances aux familles des défunts que nous soutiendrons dans cette épreuve douloureuse ».