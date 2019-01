Les Burkinabè dans l’attente d’un nouveau gouvernement

Les Burkinabè sont ce dimanche dans l’attente d’un nouveau chef de gouvernement, 48 heures après la démission de Paul Kaba Thiéba et de tous ses ministres.Qui va succéder à Paul Kaba Thiéba à la tête du gouvernement burkinabè ? Cette question est au centre de toutes les conversations à Ouagadougou, notamment dans les gargotes et autres lieux de rassemblement et de retrouvailles au sein de la capitale.

Pour plusieurs Ouagalais, le nouveau gouvernement pourrait être connu avant lundi. A ce sujet, les supputations vont bon train. Là où d’aucuns pensent que l’actuelle ministre en charge des Finances, Rosine Coulibaly/Sory, serait propulsée à la Primature, d’autres estiment que le nouveau PM viendrait de là où on l’attend le moins, comme ce fut le cas avec Thièba.

Lu vendredi soir au journal de 20h de la télévision nationale, le communiqué annonçant la démission de M. Thiéba et de son gouvernement, précisait que ces derniers sont invités à expédier les affaires courantes en attendant la nomination des nouveaux membres du gouvernement, qui devrait intervenir incessamment.

Nommé le 7 janvier 2016, à la tête du gouvernement burkinabè, Paul Kaba Thiéba Kaboré était à sa troisième équipe gouvernementale.