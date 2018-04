Les Camerounais invitÃ©s Ã  dÃ©noncer les fonctionnaires fictifs

Le ministre camerounais en charge des Finances, Louis Paul Motaze, a dĂ©cidĂ© de mettre Ă contribution tous les citoyens dans le processus d’assainissement du fichier solde de l’État par la dĂ©nonciation, objet d’un formulaire et de numĂ©ros utiles publiĂ©s jeudi dans le cadre de l’opĂ©ration de comptage physique des personnels de l’État (COPPE), a constatĂ© APA.«(…) si vous connaissez un agent de l’État qui perçoit indĂ»ment un salaire, c’est-Ă -dire qui est irrĂ©gulièrement absent de son poste de travail, qui travaille parallèlement dans un organisme ou une entreprise publique, parapublique, privĂ©e ou internationale, ou encore qui s’est expatriĂ©, il suffit de retirer un formulaire de dĂ©nonciation anonyme disponible dans tous les lieux de paie, d’aller le remplir et de l’introduire discrètement dans l’une des urnes de dĂ©nonciation disponible Ă travers le territoire national», peut-on lire dans le communiquĂ© publiĂ© par le ministère de l’Economie.

Pour ce faire, Louis Paul Motaze exhorte les populations à envoyer un court message (SMS) à un numéro dédié, ou à remplir un formulaire de dénonciation sur le portail du ministère.

Le COPPE, prĂ©sentĂ© comme une procĂ©dure «obligatoire», vise la rationalisation de la dĂ©pense salariale et s’Ă©tale jusqu’en juin prochain, avec «pour but d’identifier et d’expurger du fichier solde de l’État tous les agents publics y Ă©margeant irrĂ©gulièrement du fait d’une absence non justifiĂ©e, d’une dĂ©mission ou d’un dĂ©cès non dĂ©claré».

La collecte des donnĂ©es annoncĂ©e dans la circulaire prĂ©sidentielle relative Ă la prĂ©paration du budget de l’État pour le compte de l’annĂ©e 2018, s’effectue ainsi auprès des banques, Ă©tablissement de microfinance et des postes comptables assignataires.