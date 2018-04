Les camps des sÃ©cessionnistes Â«sont des objectifsÂ» pour l’armÃ©e camerounaise (porte-parole)

Le responsable de la communication du ministère camerounais de la DĂ©fense (MINDEF), le colonel Didier Badjeck, a affirmĂ© que les camps Ă©rigĂ©s par les sĂ©cessionnistes dans les rĂ©gions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont «des objectifs» pour les forces de dĂ©fense et de sĂ©curitĂ©.S’appuyant sur des photographies, il a expliquĂ© dans un communiquĂ© que les terroristes construisaient «des camps dans la forĂŞt de vĂ©ritables QG oĂą l’on retrouve de tout, munitions, armement, carburant, moyens de locomotion» et oĂą «s’organisent les raids sur les positions» de l’armĂ©e et «sur la population systĂ©matiquement resquillĂ©e, prise en otage».

Indirectement, Didier Badjeck a pointĂ© un doigt accusateur sur ceux, individus et organisations de dĂ©fense des droits de l’homme, qui instrumentalisent cette vĂ©ritĂ© «en retournant les donnĂ©es, prĂ©tendant qu’il s’agit de villages paisibles».

Invoquant encore une «ignoble délation», il a présenté des villages détruits en pleine jungle et qui abritent désormais un arsenal militaire.

A la communautĂ© internationale qui dĂ©nonce de prĂ©tendues exactions que commettraient les unitĂ©s engagĂ©es, et Ă ceux qui veulent «politiser la situation» et «verser dans une instrumentalisation aux ordres», il a rĂ©torquĂ© que les activistes anglophones de la partition du Cameroun seront dĂ©faits et pourchassĂ©s jusqu’Ă leurs derniers retranchements.

«Les terroristes vont rendre gorge et les forces de dĂ©fense vont poursuivre la sanctuarisation de ces rĂ©gions, pour que chaque citoyen vaque Ă ses occupations en toute quiĂ©tude», a martelĂ© le porte-parole du MINDEF, rappelant que l’armĂ©e compte Ă©normĂ©ment sur le soutien de sa population dans cette croisade.

Didier Badjeck rĂ©itĂ©rĂ© l’engagement du chef des armĂ©es, le prĂ©sident Paul Biya, Ă rĂ©tablir la paix sur tous les points crisogènes du Cameroun, mais aussi celui des forces de sĂ©curitĂ© «à accomplir cette noble tâche avec abnĂ©gation et patriotisme, jusqu’au sacrifice suprĂŞme, si nĂ©cessaire».

Le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, lui-mĂŞme ressortissant de la rĂ©gion anglophone du Nord-Ouest, vient d’achever une tournĂ©e de travail dans la zone au cours de laquelle il a demandĂ© «à tous ceux qui sont encore en train de perpĂ©trer des actes de terrorisme que le moment est venu de se reconvertir, car le dĂ©sordre ne profite Ă personne».

Quelques semaines plus tĂ´t, il avait dĂ©jĂ dressĂ© un tableau particulièrement sombre des actes perpĂ©trĂ©s par les activistes sĂ©cessionnistes depuis plus de 18 mois, notamment l’assassinat de 27 Ă©lĂ©ments des forces de dĂ©fense et de sĂ©curitĂ©, le viol de 18 filles âgĂ©es de 13 Ă 18 ans, «dont certaines sont enceintes aujourd’hui».