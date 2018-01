Les chefs de la sécurité régionale rencontrent Museveni au sujet des rebelles des ADF

Le prĂ©sident ougandais Yoweri Museveni a rencontrĂ© les chefs des forces de dĂ©fense et les chefs des services de renseignements militaires des pays partenaires de la rĂ©gion d’Afrique de l’Est, pour dresser le bilan de la sĂ©curitĂ© et Ă©laborer des stratĂ©gies dans le but de vaincre le terrorisme notamment les Forces dĂ©mocratiques alliĂ©es (ADF).Les chefs de la dĂ©fense et du renseignement militaire de la RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo (RDC) et de l’Afrique du Sud ont Ă©galement assistĂ© Ă la rĂ©union.

Le Burundi, le Kenya, le Rwanda, le Soudan du Sud, la Tanzanie et l’Ouganda figuraient parmi les États partenaires qui se trouvaient Ă la rĂ©union tenue Ă la prĂ©sidence ougandaise Ă Entebbe.

Museveni est l’actuel prĂ©sident de la CommunautĂ© de l’Afrique de l’Est (EAC).

Selon communiquĂ© de presse de la prĂ©sidence ougandaise, l’armĂ©e a lancĂ© une offensive contre les ADF, soutenue par la Mission de stabilisation de l’ONU en RDC (MONUSCO) et les Forces de dĂ©fense du peuple ougandais (UPDF).

Les Etats partenaires ont Ă©galement convenu d’opĂ©rationnaliser le mĂ©canisme de suivi conjoint mis en place par la ConfĂ©rence internationale sur la rĂ©gion des Grands Lacs (CIRGL) afin de coordonner les informations.

Il a Ă©galement Ă©tĂ© convenu de poursuivre l’engagement avec toutes les parties prenantes afin de mettre fin Ă la menace terroriste.