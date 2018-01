Les compagnies aériennes sud-africaine et angolaise signent un accord de partage de codes

La South African Airways (SAA) et Angola Airlines (TAAG) ont signĂ© un accord de partage de codes, a annoncĂ© vendredi la SAA.L’accord, entrĂ© en vigueur le 15 janvier 2018 verra le partage de codes entre la SAA et TAAG sur leurs services directs entre Johannesburg et Luanda et entre Le Cap et Luanda, a indiquĂ© la SAA.

En retour, Angola Airlines partagera des codes avec la SAA sur ses services directs entre Johannesburg et Luanda, et inclura Johannesburg et Harare, Johannesburg et Lusaka, et Johannesburg et Hong Kong dans un futur proche, a ajouté la SAA.

Les accords entre compagnies aĂ©riennes facilitent les mouvements des clients qui voyagent avec plus d’une compagnie aĂ©rienne pour atteindre leurs destinations, tandis que les compagnies aĂ©riennes Ă©conomisent sur les coĂ»ts d’exploitation, selon la SAA.

Un accord de partage de codes permet Ă la SAA d’offrir des vols avec le code South African Airways sur les vols exploitĂ©s par TAAG, et son tour, la TAAG pourra proposer des vols avec son code DT sur les vols opĂ©rĂ©s par la SAA.

La SAA dessert actuellement le marché angolais quatre fois par semaine.

« Ce nouveau partage de codes permettra aux clients de se connecter de maniĂšre transparente depuis nos services domestiques vers l’Angola et donnera aux clients la possibilitĂ© de voyager Ă©galement avec TAAG en Angola », a dĂ©clarĂ© le porte-parole de la SAA, Tlali Tlali.

L’accord devrait Ă©galement renforcer le commerce entre les deux pays, a ajoutĂ© la SAA dans son communiquĂ©.

« Nous sommes convaincus que cette opportunité de partage de codes rapprochera nos pays et contribuera au développement de nos économies respectives et de nos industries touristiques », a déclaré William Boulter, le Directeur commercial de la TAAG.

Ce nouvel accord s’inscrit dans le cadre du plan d’entreprise quinquennal de la SAA visant Ă atteindre et Ă maintenir la viabilitĂ© financiĂšre dans les plus brefs dĂ©lais.

La stratĂ©gie d’Alliance de la SAA soutient la stratĂ©gie de rĂ©seau en renforçant sa position en Afrique subsaharienne, Ă travers la formation de nouveaux partenariats, comme celui-ci.

La SAA est le principal transporteur en Afrique, desservant 56 destinations, en partenariat avec South Africa Express, Airlink et son transporteur à bas coûts, Mango, en Afrique du Sud et à travers le continent, et neuf liaisons intercontinentales à partir de son hub de Johannesburg.

La SAA est membre du plus grand réseau de compagnies aériennes internationales appelé Star Alliance.

TAAG Angola Airlines est le transporteur phare angolais entiÚrement détenu par le gouvernement angolais.

Le réseau du transporteur comprend 12 points domestiques en Angola desservis depuis la capitale Luanda, ainsi que des vols internationaux vers Johannesburg, Brazzaville, La Havane, Kinshasa, Lisbonne, Lusaka, Maputo, Porto, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Le Cap et Sao Tomé.