Les conflits sont en baisse en Afrique, selon l’UA

Une baisse des conflits est actuellement notée en Afrique, a soutenu lundi à Nouakchott, Smaïl Chergui, Commissaire à la Paix et à la Sécurité de l’Union africaine (UA), d’après qui si cette tendance pacifique se maintient le continent parviendra à l’horizon 2020 à réaliser son objectif de « faire taire les armes» partout sur son sol.« Cette baisse a été notée avec la réconciliation historique entre l’Ethiopie et le Kenya, l’accord entre les parties rivales au Soudan du Sud, et la décision du président burundais de ne pas briguer un nouveau mandat », a expliqué Smaïl Chergui, lors d’un point de presse en marge du 31ème Sommet de l’UA (1-2 juillet 2018) axé sur le thème : « Vaincre la corruption : une voie durable pour la transformation de l’Afrique ».

« Au Soudan du Sud, au Burundi, en Ethiopie ou au Kenya, nous n’avons que de bonnes nouvelles », a-t-il insisté avant de plaider pour l’implication des jeunes et des femmes dans les médiations et la reconstruction de la paix en vue la dynamique enclenchée pour une paix totale en Afrique.

Le diplomate algérien est revenu sur l’avertissement qu’il avait lancé en décembre dernier concernant la gestion du retour des djihadistes africains partis combattre au Moyen-Orient aux côtés de l’Etat islamique. Il faut, a-t-il souligné, se préparer « fermement » au retour de ces djihadistes, estimés 6000.

Le 31E Sommet de l’organisation continentale a vu la participation de 25 chefs d’Etat qui ont notamment discuté du rapport du président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat sur le Sahara Occidental, de la réforme de l’organisation africaine, des questions de paix et de sécurité sur e continent…