Les contrats signés à l’occasion de la visite de Macron en Chine

Du nuclĂ©aire Ă l’agriculture, en passant par l’Ă©nergie ou le crĂ©dit Ă la consommation, une ribambelle d’accords en Chine pour des entreprises françaises ont Ă©tĂ© annoncĂ©s mardi, au deuxième jour de la visite d’Etat d’Emmanuel Macron dans le pays.

Energie:

– Un protocole d’accord a Ă©tĂ© signĂ© pour la construction par Areva d’un centre de retraitement de combustible nuclĂ©aire usagĂ©. Les nĂ©gociations durent depuis dix ans et Areva espère conclure le contrat en 2018.

– EDF a signĂ© deux contrats de 150 millions d’euros dans les services Ă©nergĂ©tiques et les Ă©nergies renouvelables.

Le premier d’environ 100 millions d’euros porte sur la construction et l’exploitation pendant 30 ans, avec un partenaire local, d’un rĂ©seau de production d’eau froide (climatisation) et d’eau chaude sanitaire dans la ville de Sanya (sud du pays) qui alimentera une zone touristique actuellement en dĂ©veloppement.

EDF va Ă©galement construire et exploiter pendant 30 ans une centrale biomasse de 35 mĂ©gawatts Ă Lingbao (centre) pour alimenter 25.000 foyers en chauffage et Ă©lectricitĂ©. AlimentĂ©e Ă partir de rĂ©sidus de cultures, sa mise en service est prĂ©vue dĂ©but 2019 et permettra Ă la ville d’arrĂŞter d’utiliser des chaudières individuelles Ă charbon, a dĂ©taillĂ© le groupe dans un communiquĂ©.

– Engie a signĂ© un « accord stratĂ©gique de coopĂ©ration » avec Linyang Energy, groupe spĂ©cialisĂ© dans les compteurs intelligents pour l’Ă©nergie, les services Ă©nergĂ©tiques ou le solaire.

Cet accord vise Ă dĂ©velopper des projets dans les Ă©nergies renouvelables, notamment le solaire et l’Ă©olien en mer, ou encore dans des dĂ©monstrateurs alliant Ă©nergies vertes, stockage, micro-rĂ©seau Ă©lectrique et station de recharge des vĂ©hicules Ă©lectriques.

– ECM Technologies et Ganshnang Technology ont eux aussi signĂ© un accord de coopĂ©ration.

Agriculture:

– Dans le domaine agricole, outre la promesse de lever « dans les six mois » l’embargo sur la viande bovine française imposĂ© depuis 2001, et partiellement assoupli en mars 2017, la France et la Chine ont signĂ© une dĂ©claration conjointe pour « approfondir les coopĂ©rations » en agriculture.

AĂ©ronautique:

– Airbus a signĂ© un « accord cadre » sur la montĂ©e en cadence de la production de l’A320 sur sa chaĂ®ne d’assemblage de Tianjin (nord)Ă cinq appareils par mois dĂ©but 2019 et six par mois dĂ©but 2020.

L’avionneur europĂ©en a Ă©galement signĂ© un « protocole d’accord » pour « amplifier le partenariat industriel » Ă Tianjin et « renforcer la coopĂ©ration dans les domaines de l’innovation, des capacitĂ©s d’ingĂ©nierie et du dĂ©veloppement de la chaĂ®ne de sous-traitance ».

– Thales a signĂ© un contrat pour la fourniture du système de divertissement en vol (IFE) pour 60 avions (42 A330 et 17 A350) de la compagnie Hainan Airlines qui fait partie du groupe HNA. Le prix moyen par siège d’un tel Ă©quipement est de 15.000 euros, selon des sources aĂ©ronautiques.

– CFM (Safran) va vendre des moteurs aĂ©ronautiques Ă Xiamen Airlines et Hainan Airlines et a conclu un contrat d’achat, de services et de maintenance avec Spring Airlines.

– Eutelsat et China Unicom ont signĂ© un protocole d’accord pour l’Ă©tablissement d’un rĂ©seau wifi global pour l’aviation. Il vise Ă promouvoir les services de connectivitĂ© en vol sur une zone qui s’Ă©tend de la cĂ´te ouest amĂ©ricaine Ă l’Asie, jusqu’en Australie et « examine en outre les possibilitĂ©s de coopĂ©ration visant Ă dĂ©velopper les services de tĂ©lĂ©communications par satellite partout dans le monde », selon Eutelsat.

– Dassault Systèmes et la sociĂ©tĂ© des sciences et technologies aĂ©rospatiales de Chine CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation) ont signĂ© un accord de coopĂ©ration dans le domaine spatial.

Banque:

– Bpifrance, China Development Bank et Cathay Capital ont crĂ©Ă© un nouveau fonds, baptisĂ© Sino French Midcap Fund II, qui doit lever 1,2 milliard d’euros, et a pour vocation d’investir dans « les entreprises de taille intermĂ©diaire disposant d’un fort potentiel de croissance, de crĂ©ation de valeur et de dĂ©veloppement Ă l’international ».

– BNP Paribas a signĂ© un protocole d’accord en vue de la crĂ©ation d’une sociĂ©tĂ© de crĂ©dit Ă la consommation.

Services:

– Le leader mondial des services aux entreprises Sodexo a conclu un contrat de fourniture de services Ă l’Ă©quipementier en tĂ©lĂ©coms Huawei pour 400 millions de dollars (335 M EUR).

– Signature d’un accord-cadre pour le dĂ©ploiement de solutions de tĂ©lĂ©assistance aux personnes âgĂ©es (Sigfox/Senioradom) pour un montant de 300 millions d’euros.

