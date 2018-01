Les coptes d’Egypte célèbrent Noël après une année meurtrière

Les coptes d’Egypte cĂ©lèbrent NoĂ«l samedi sous haute protection, après une annĂ©e particulièrement meurtrière pour la plus importante communautĂ© chrĂ©tienne du Proche-Orient.

Depuis plus d’un an, les coptes, dont le pape Tawadros II est un fidèle soutien au rĂ©gime du prĂ©sident Abdel Fattah al-Sissi, ont Ă©tĂ© la cible de plusieurs attentats, notamment contre des Ă©glises, qui ont fait plus de 100 morts.

Ce NoĂ«l fait donc l’objet de mesures de sĂ©curitĂ© particulièrement ostensibles autour des principales Ă©glises du Caire quadrillĂ©es par les cordons de policiers.

« Cette annĂ©e nous n’arrĂŞterons pas de soutenir l’Etat, le prĂ©sident (Sissi) et de jouer notre rĂ´le national mais nous espĂ©rons que les responsables trouveront un moyen de rĂ©duire ces attaques », confie Ă l’AFP le Père Makarios, Ă©vĂŞque de Minya, une ville rĂ©gulièrement secouĂ©e par les violences sectaires.

Et la menace reste grande: la semaine dernière, l’attaque par un jihadiste armĂ© contre une Ă©glise dans la banlieue sud de la capitale a coĂ»tĂ© la vie Ă neuf personnes.

Les rĂ©centes attaques, revendiquĂ©es par l’organisation Etat islamique (EI), s’inscrivent dans un cycle de violences entamĂ© en 2013 avec la destitution par l’armĂ©e du prĂ©sident islamiste Mohamed Morsi, qui a provoquĂ© une insurrection jihadiste principalement dans le nord du SinaĂŻ.

Des centaines de policiers et soldats, ainsi que des civils ont été tués.

Les attaques Ă rĂ©pĂ©tition contre les coptes, ont fait d’eux une cible de choix pour l’EI, qui ne se contente plus seulement de viser les membres des forces de sĂ©curitĂ©.

La sĂ©rie noire a dĂ©marrĂ© en dĂ©cembre 2016 avec un attentat suicide contre une Ă©glise du Caire, contigĂĽe Ă la cathĂ©drale Saint-Marc, siège du pape de l’Eglise copte orthodoxe Tawadros II. Bilan 29 morts.

– Affrontements –

Puis, sous la menace d’extrĂ©mistes, des dizaines de familles coptes ont fui en fĂ©vrier la rĂ©gion bouclĂ©e du Nord-SinaĂŻ.

En avril, deux autres attentats, contre deux Ă©glises Ă Tanta et Alexandrie (nord), ont fait 45 morts.

En mai, au moins 28 personnes, dont de nombreux enfants, ont Ă©tĂ© tuĂ©es dans l’attaque d’un bus transportant des pèlerins vers un monastère copte, dans la province de Minya, Ă plus de 200 km au sud du Caire.

Des manifestations de chrétiens succèdent parfois aux attaques, entre hommages aux « martyres » et protestations contre de supposées négligences sécuritaires autour des églises.

Les coptes reprĂ©sentent 10% des quelque 96 millions d’habitants de l’Egypte et sont prĂ©sents dans tout le pays. Ils sont faiblement reprĂ©sentĂ©s au gouvernement et se disent marginalisĂ©s.

De son cĂ´tĂ©, M. Sissi a multipliĂ© les gestes d’ouverture en direction des chrĂ©tiens, participant aux grands Ă©vĂ©nements cultuels aux cĂ´tĂ©s de Tawadros II.

Ce samedi, la messe de Noël se tiendra dans la plus grande cathédrale du pays, récemment érigée dans le désert où se construit la nouvelle capitale administrative, à environ 45 km du Caire.

Fin 2016, le chef de l’Etat a promulguĂ© une loi sur la construction et la restauration des Ă©glises prĂ©sentĂ©e comme une avancĂ©e. Nombreuses Ă©glises sont construites de manière illĂ©gale faute d’obtenir une autorisation administrative.

La prĂ©sence de ces Ă©glises est parfois Ă l’origine d’affrontements intercommunautaires.

Fin dĂ©cembre, des centaines d’assaillants ont fait irruption dans une Ă©glise construite illĂ©galement Ă une centaine de kilomètres au sud du Caire, faisant plusieurs blessĂ©s, selon un communiquĂ© de l’archevĂŞchĂ©.

Après les attaques, « le deuxième dossier important (est celui des) tensions et (de) la violence liĂ©es Ă la pratique des rituels coptes », estime Ishak Ibrahim, auteur d’un rapport de l’Initiative Ă©gyptienne pour les droits personnels (EIPR) publiĂ© en dĂ©cembre.

Les fermetures d’Ă©glises et d’Ă©difices religieux frĂ©quentĂ©s depuis des annĂ©es ont augmentĂ© cette annĂ©e selon lui.