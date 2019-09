Les défis de la croissance inclusive en Côte d’Ivoire débattus à la JNP 2019

La quatrième édition de la Journée nationale du partenariat (JNP) qui a pour objectif de renforcer la vision partagée et complémentaire entre l’Etat et le Secteur privé pour l’atteinte des objectifs de développement socio-économique de la Côte d’Ivoire à travers une meilleure inclusion économique des populations se déroulera le 07 octobre prochain autour du thème «Partenariat Etat/Secteur privé pour une croissance inclusive et durable». Le contenu de cette journée a été présenté, mercredi, aux journalistes par le Secrétariat exécutif du Comité de concertation Etat/secteur privé (SE-CCESP).

Il ressort de cette présentation assurée par les Conseillers techniques Georges Copré et Serge Essoh Seké que la conférence inaugurale sera co-animée par le Premier ministre et le Président de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI, patronat) sur la thématique: « développement économique et croissance inclusive : quelle dynamique en Côte d’Ivoire».

Cette conférence inaugurale sera l’occasion de faire un focus sur les réformes clés du gouvernement visant à accompagner le développement du secteur Privé.

« Il s’agira également d’apprécier l’impact de ces réformes en recueillant la perception du secteur privé et ce, dans le but de déceler les attentes complémentaires pour créer les conditions les plus optimales pour un plein épanouissement du secteur privé », a expliqué M. Copré.

Deux panels de haut niveau sont également au menu de cette édition. Le premier sur « La croissance inclusive : enjeux, défis et facteurs clés de succès» mettra en exergue les gains de la croissance inclusive pour le développement socio-économique de pays pré-émergents comme la Côte d’Ivoire, de situer les problématiques inhérentes à cette ambition et de formuler les orientations à la lumière des retours d’expériences internationales réussies.

Le deuxième panel sur « Inclusion économique : l’indispensable mobilisation du secteur privé» aura pour objectifs de mettre en relief les différents modes d’actions du secteur privé pour contribuer à l’inclusion économique à travers le partage d’expériences réussies.

Il s’agira également d’identifier les attentes pour un renforcement de l’action du secteur privé et de sa collaboration avec l’Etat sur cet important chantier.

Des sessions parallèles (side events) seront également organisées en lien avec les thématiques retenues.

Le Prix du partenariat Etat secteur privé dédiée à la célébration des structures qui se distinguent par leur forte implication dans l’animation du dialogue public privé en Côte d’Ivoire, permettra de décerner le Prix du partenariat administration publique, le Prix du partenariat secteur privé, le Prix du partenariat point focal du Secrétariat exécutif du CCES, le Prix du partenariat cadre paritaire sectoriel et enfin le Prix du partenariat point focal presse.

Des expositions et des rencontres Business to Government (B to G) entre les opérateurs économiques et les administrations publiques sont aussi prévues pour permettre aux participants de mieux faire connaissance avec certains services de l’administration et du secteur privé.