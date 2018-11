Les dépouilles de deux réligieux nigérians repêchées dans des eaux au Cameroun

Les corps de deux missionnaires nigérians ont été retrouvés mercredi dans une rivière, le long de la chute Mokolo, dans la région de l’extrême nord du Cameroun.

Stanley Ogheme et John Bruno Nwachukwu et d'autres missionnaires nigérians étaient au Cameroun depuis dimanche pour une œuvre d’évangélisation. Ils profitaient des plaisirs de la nature aux bords des chutes Mokolo lorsque le pire et survenu.

L’un de ces religieux a été emporté par les vagues. Pour tenter de sauver la vie de son collègue, l’autre prêtre a plongé dans la rivière mais a également été emporté par les eaux.