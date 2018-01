Les deux Corées dialoguent pour la première fois en deux ans

De hauts reprĂ©sentants des deux CorĂ©es se sont retrouvĂ©s mardi pour leur premier face-Ă -face officiel en plus de deux ans, focalisant sur les prochains jeux Olympiques d’hiver après les tensions provoquĂ©es par les ambitions nuclĂ©aires de Pyongyang.

Ces pourparlers font suite à la main tendue le jour du Nouvel An par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un, qui a évoqué une participation de Pyongyang aux jeux de Pyeongchang, en Corée du Sud.

Séoul a répondu par une proposition de dialogue à haut niveau, et la semaine dernière le téléphone rouge entre les deux voisins a été rétabli après près de deux ans de silence.

La dĂ©lĂ©gation sud-corĂ©enne s’est rendue en convoi sur le lieu des discussions, Ă Panmunjom, village frontalier oĂą fut signĂ© le cessez-le-feu de la guerre de CorĂ©e (1950-53), dans la zone dĂ©militarisĂ©e (DMZ) qui divise la pĂ©ninsule.

A un check-point menant Ă la DMZ, en fait l’une des frontières les plus militarisĂ©es du monde, un groupe de manifestants brandissait une pancarte leur souhaitant bonne chance.

Avant de quitter SĂ©oul, le chef de la dĂ©lĂ©gation sud-corĂ©enne, le ministre de l’Unification Cho Myung-Gyun, a dĂ©clarĂ© que les entretiens porteraient sur les JO mais aussi sur d’autres moyens de rĂ©chauffer des relations intercorĂ©ennes glaciales.

« Nous ferons de notre mieux pour que les jeux Olympiques et Paralympiques de Pyeongchang soient un festival de la paix et que cette rencontre soit le premier pas vers l’amĂ©lioration des relations intercorĂ©ennes », a dit le ministre.

Selon le ministre, la délégation nord-coréenne a traversé à pied la ligne de démarcation de Panmunjom pour se rendre aux entretiens, qui se déroulent à la Maison de la paix, côté sud-coréen.

SĂ©oul s’efforce de prĂ©senter la compĂ©tition comme une « Olympiade de la paix », mais pour que l’expression prenne son sens, la participation du Nord est essentielle.

– ‘Pom-pom girls’ –

Depuis deux ans, la situation sur la pĂ©ninsule s’est considĂ©rablement dĂ©gradĂ©e, le Nord menant trois nouveaux essais nuclĂ©aires et multipliant les tirs de missile.

Si Pyongyang confirme sa participation, l’une des grandes questions sera de dĂ©terminer si les athlètes des deux pays et leur entourage feront une entrĂ©e commune lors des cĂ©rĂ©monies d’ouverture et de clĂ´ture, comme Ă Sydney en 2000, Ă Athènes en 2004 et lors des jeux d’hiver de Turin en 2006.

La taille et la composition de la délégation nord-coréenne, de même que son hébergement, qui devrait être financé par Séoul, devraient aussi être débattus.

Les Nord-Coréens pourraient loger sur un navire de croisière à Sokcho, à environ une heure de route des jeux, ce qui permettrait de surveiller étroitement leurs allées et venues.

La CorĂ©e du Nord ne dispose que d’une poignĂ©e d’athlètes qualifiĂ©s, si bien qu’elle devrait envoyer au Sud un imposant contingent de pom-pom girls, prĂ©disent les analystes.

Lors de compĂ©titions sportives passĂ©es au Sud, des centaines de jeunes et avenantes supportrices nord-corĂ©ennes avaient ainsi crĂ©Ă© l’Ă©vĂ©nement.

« Pour obtenir le rĂ©sultat souhaitĂ© et attirer l’attention, la CorĂ©e du Nord devra dĂ©pĂŞcher son escadre de reines de beauté », dit An Chan-Il, chef de l’Institut mondial des Ă©tudes nord-corĂ©ennes et rĂ©fugiĂ© du Nord.

Les mĂ©dias sud-corĂ©ens ont laissĂ© entendre que Pyongyang pourrait envoyer d’Ă©minents reprĂ©sentants, dont la petite soeur de Kim Jong-Un, Yo-Jong, haute dirigeante du parti unique au pouvoir.

M. Cho, la personnalité sud-coréenne chargée des relations avec le Nord, est un vétéran. Il participe aux discussions depuis 1990, y compris le dernier sommet Nord/Sud de 2007.

– ‘Au-delĂ de l’olympisme –

La partie nord-coréenne est dirigée par Ri Son-Gwon,le chef du Comité pour la réunification pacifique de la Corée.

M. Ri a jusqu’ici surtout participĂ© Ă des discussions militaires et est connu pour avoir claquĂ© la porte après seulement quelques minutes d’entretiens en 2010, lorsqu’il avait dĂ©menti tout rĂ´le de Pyongyang dans le torpillage d’un bâtiment de guerre sud-corĂ©en.

Au-delĂ de l’olympisme, chaque partie pourrait Ă©voquer des thèmes qui lui tiennent particulièrement Ă coeur, ce qui pourrait ĂŞtre beaucoup plus problĂ©matique, relèvent les analystes.

SĂ©oul veut poser la question d’une reprise des rĂ©unions entre les familles sĂ©parĂ©es par la guerre. Pyongyang a rejetĂ© de prĂ©cĂ©dentes propositions en ce sens.

Le Nord va vraisemblablement vouloir évoquer la fin définitive des exercices militaires conjoints entre Séoul et Washington.

Les Etats-Unis et la CorĂ©e du Sud ont acceptĂ© la semaine dernière de reporter les manoeuvres Foal Eagle et Key Resolve jusqu’Ă l’après-JO dans le but d’apaiser les tensions.

Le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump s’est fĂ©licitĂ© ce week-end de la reprise des discussions et a espĂ©rĂ© qu’elles aillent « au-delà  » des JO.

Il s’est aussi dit prĂŞt Ă s’entretenir avec M. Kim, Ă rebours de sa rhĂ©torique volontiers belliqueuse et insultante Ă l’Ă©gard du leader nord-corĂ©en.

« Cela ne va pas se faire du jour au lendemain », a toutefois affirmĂ© l’ambassadrice amĂ©ricaine Ă l’ONU, Nikki Haley.