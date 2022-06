Les échanges commerciaux entre le Cameroun et la Corée du Sud valent plus de 100 milliards de F en 2021

La Corée du Sud veut booster ses échanges commerciaux avec le Cameroun, selon les souhaits exprimés par Jonghan Kim, ambassadeur de la République de Corée du Sud au Cameroun, reçu le 27 juin en audience à Yaoundé par le ministre camerounais du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana.

A en croire l’émissaire Coréen, les échanges commerciaux sont passés de 170 millions de dollars en 2021 à 180 millions de dollars en 2022. Dans cette perspective la Corée du Sud entend se concentrer sur le gaz naturel.

« Nous cherchons à améliorer les liens d’échanges, nous envisageons de développer les capacités, le traitement des produits agricoles et d’élevage pour la conservation des produits alimentaires en collaboration avec le Ministère du Commerce et celui de l’Elevage, des pêches et des industries » a précisé le diplomate coréen. Ce qui passe par l’ouverture prochaine d’une ambassade du Cameroun en Corée du Sud, dont le projet de construction est en cours.

Le Cameroun invité à l’Exposition Universelle de fin octobre 2030

Pour la promotion des échanges commerciaux le Cameroun est invité à prendre part à l’Exposition Universelle de fin octobre 2030 au nord de la ville de Busan sous le thème : Transformer notre monde, naviguer vers un avenir meilleur.

Face à la conjoncture mondiale, « la solution est de produire et transformer sur place et espérer une technologie » soutient le membre du Gouvernement. En plus de la formation professionnelle, la représentation diplomatique coréenne, annonce des programmes de formation des leaders, de production du riz à partir de 2023 en collaboration avec leur Agence de promotion agricole.

« Qu’est ce qui est possible pour vous de faire pour le Cameroun ? Le blé, le riz, le maïs, les huiles raffinées ? Nous sommes informés de la candidature de la Corée du Sud pour Expo 2030.Conscients de son savoir-faire en la matière, nous ne doutons pas qu’elle sera un grand succès. La Corée pour nous est un exemple » a affirmé le ministre Luc Magloire Mbarga Atangana.