Les échanges de tirs de Bouaké toujours à la Une des journaux ivoiriens

Les Ă©changes de tirs de vendredi dernier Ă BouakĂ© (Centre-Nord) entre un Ă©quipage du Centre de coordination des dĂ©cisions opĂ©rationnelles (CCDO) et des soldats du Bataillon d’artillerie sol-sol (BASS) de la 3Ăš rĂ©gion militaire dont le bilan fait Ă©tat d’un soldat tuĂ© et d’un autre blessĂ© par balle continuent d’alimenter la Une des journaux quotidiens ivoiriens parus, lundi, sur l’ensemble du territoire national.BouakĂ© / Accrochage entre corps habillĂ©s : les camps militaires et le poste CCDO sous ‘’haute surveillance », barre en co-Une Le Jour Plus, selon qui, tous les militaires en congĂ© ont Ă©tĂ© rappelĂ©s.

 Tirs nourris Ă BouakĂ© : les dessous du grand malaise au sein de l’armĂ©e !, se demande Le Temps Ă cĂŽtĂ© de Le Quotidien d’Abidjan qui croit connaĂźtre pour sa part ce qui a ‘’mis le feu aux poudres » dans cette deuxiĂšme ville ivoirienne.

Suite Ă cette affaire, Ouattara ‘’dĂ©jĂ dĂ©savouĂ© aprĂšs son discours » de nouvel an, commente par la suite Le Quotidien d’Abidjan. Selon Soir Info, de ‘’nouveaux tirs » ont Ă©tĂ© entendus, samedi, Ă BouakĂ©. Ce qui fait dire Ă LG Infos que la situation est ‘’toujours tendue » dans cette mĂ©tropole du Nord.

‘’Il n’y a rien et il n’y aura rien Ă Bouaké », rĂ©pond AmoudĂ© TraorĂ© du CCDO (l’un des belligĂ©rants des Ă©changes de tirs de BouakĂ©) dans les colonnes de L’Intelligent d’Abidjan. ‘’Nous en avons marre des mutineries », fustige de son cĂŽtĂ©, le maire de BouakĂ© Nicolas Djibo en Une de L’Inter.