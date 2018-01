Les échanges de tirs entre CCDO et militaires à Bouaké font la Une des journaux ivoiriens

Les Ă©changes de tirs de mardi soir Ă BouakĂ© (Centre-Nord) entre soldats ennemis du Centre de coordination des dĂ©cisions opĂ©rationnelles (CCDO) et des militaires aprĂšs les affrontements de vendredi dernier ayant fait un mort et un blessĂ© par balle, font la Une des journaux quotidiens ivoiriens parus, mercredi, sur l’ensemble du territoire national.BouakĂ© / 3Ăš bataillon : des militaires se tirent dessus, peur panique dans la ville, barre en Une Le Jour Plus. C’Ă©tait encore mĂ©langĂ© Ă BouakĂ©, hier, commente Soir Info Ă cĂŽtĂ© de Notre Voie qui renchĂ©rit : ‘’tension dans l’armĂ©e : des tirs encore entendus Ă Bouaké ». Â

ColĂšre des militaires : encore des tirs Ă BouakĂ©, hier. DĂ©bandade des populations, reprend L’Inter lĂ oĂč Le Nouveau RĂ©veil parle de ‘’de grosse confusion » encore, hier Ă BouakĂ©.

Des tirs nourris entendus au 3Ăš bataillon et au quartier commerce, ajoute ce journal. Selon Le Temps, Ă travers ces Ă©changes de tirs les militaires demandent le dĂ©part du CCDO. Pour sa part, L’Intelligent d’Abidjan croit savoir ce que cache cette ‘’tentative » de faire dĂ©manteler cette compagnie mixte du CCDO.

Situation sĂ©curitaire explosive : la poudriĂšre du 3Ăš bataillon de BouakĂ© dĂ©valisĂ©e, hier, renseigne de son cĂŽtĂ© Le Quotidien d’Abidjan, selon qui, des armes de guerre ont Ă©tĂ© emportĂ©es.