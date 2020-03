Les élections communales au menu des journaux béninois

La liste des partis politiques retenus pour prendre part aux élections communales du 17 mai prochain fait la Une de la quasi-totalité des quotidiens béninois parus ce mardi.« Communales 2020-La Cena valide les candidatures de cinq (5) partis », écrit le quotidien Les 4 Vérités. Pour le journal, « il s’agit du Bloc Républicain (BR), de l’Union Progressiste (UP), des Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE), du Parti du Renouveau Démocratique (PRD) et de l’Union pour le Développement d’un Bénin Nouveau (UDBN)».

Ce faisant, Le Béninois Libéré mentionne que « Br, Up, Fcbe, Prd et Udbn » sont qualifiés et Le Chandelier ajoute: « Br, Fcbe, Prd, Udbn et Up aptes » pour les prochaines joutes électorales communales.

La Nation ajoute: »Elections communales de 2020-Cinq partis retenus pour la course ». Ce quotidien rapporte les propos du président de la Céna, Emmanuel Tiando, selon qui, « il sera notifié dès aujourd’hui aux partis politiques retenus leurs récépissés définitifs attestant qu’ils peuvent prendre part aux élections communales de mai 2020 ».

Matin Libre parle de « coup de tonnerre à la Cena » et explique « qu’ils étaient neuf (partis) au départ et que cinq sont à l’arrivée ». « Au nombre des griefs portés par la Cena aux dossiers de ces partis disqualifiés, il y a l’absence de pièces de plusieurs dossiers de candidatures et surtout l’absence de dossiers pour certains candidats », poursuit le journal.

Ce qui fait dire à Info-Plus que « Les coquilles vides ont été dégagées ».