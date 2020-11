Les Emirats Arabes Unis ouvrent leur consulat général à Laâyoune

L’Etat des Emirats arabes unis a ouvert, mercredi son consulat général à la Laâyoune, chef-lieu des provinces du sud marocaines lors d’une cérémonie présidée par le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita et l’ambassadeur émirati au Maroc, Assri Said Ahmed Dahiri.L’ouverture de cette représentation diplomatique émiratie, la première d’un pays arabe à Laâyoune, est de nature à renforcer les relations de coopération bilatérales et à promouvoir les opportunités d’investissements de part et d’autre.

Selon le ministre marocain des AE, l’ouverture de ce consulat intervient à la veille de la célébration du 45ème anniversaire de la marche verte et la célébration de l’Etat des Emirats arabes unis (EEAU) de la journée mondiale qui symbolise l’unité nationale et le sentiment d’appartenance à la patrie, ajoutant que cette « décision souveraine de ce pays » traduit le soutien ferme et continu de l’EEAU à la marocanité du Sahara et à l’unité nationale et territoriale du Maroc ».

« Cette démarche n’est pas le fruit du hasard, mais c’est le plutôt le prolongement de relations ancrées dans l’histoire entre Rabat et Abou Dhabi et des liens profonds de fraternité mis en place par feus Cheikh Zayed Bin Soltane Al-Nahyane et SM le Roi Hassan II », ajoutant que « Cheikh Khalifa Bin Zayed Al-Nahyane, président de l’Etat des Emirats, et Roi Mohammed VI veillent à consolider et à consacrer ces fondements ».

La décision de l’Etat des Emirats arabes unis d’ouvrir un consulat à Laâyoune a une triple signification : politique, juridique et diplomatique, a fait observer M. Bourita.

Au niveau politique, elle illustre une « position souveraine et ferme de l’EEAU dans le soutien de l’unité territoriale du Maroc ». Sur le plan juridique, il s’agit d’une volonté des deux pays de mettre en place un canal de communication au profit des ressortissants émiratis.

Au volet diplomatique, ce consulat et un « instrument de renforcement des relations de coopération bilatérales et de promotion des relations commerciales, économiques et culturelles » entre les deux pays en ce sens qu’il permettra de « donner un nouvel élan aux multiples hommes d’affaires émiratis qui désirent investir dans les provinces du sud marocaines dans nombre de domaines notamment les énergies renouvelables, l’agriculture, le tourisme et les richesses halieutiques », a-t-il souligné.

Il a en outre fait savoir que les villes de Laâyoune et de Dakhla sont devenues des pôles économiques par excellence reliant le Maroc avec l’Afrique et un centre consulaire dynamique.

De son côté, le ministre émirati des Affaires étrangères, Cheikh Abdallah ben Zayed Al Nahyane a dans son allocution par vidéo diffusée à cette occasion que l’ouverture de cette représentation diplomatique à Laâyoune traduit la « position ferme de l’EEAU dans le soutien des causes justes du Maroc dans les foras régionaux et internationaux et illustre les liens de fraternité entre les deux pays ».

Cette démarche traduit clairement le partenariat entre Rabat et Abou Dhabi et est un résultat « positif » des relations privilégiées entre les deux pays, a-t-il dit, ajoutant que cette structure diplomatique insufflera une nouvelle dynamique aux relations bilatérales dans divers domaines.