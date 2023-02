Les entreprises ivoiriennes invitées au salon Key Energy en Italie

Ce salon international offre une vitrine complète des technologies vertes, des solutions intégrées et des services pouvant guider la transition énergétique vers une économie neutre en carbone.Au cours d’un atelier, à Abidjan, ce lundi 13 février 2023 au siège de la Chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI), la direction générale du développement durable a présenté ce salon aux acteurs du secteur privé, à la société civile et à des structures institutionnelles ivoiriens.

« KEY », le salon international de la transition énergétique, se tient à Rimini, en Italie, du 22 au 24 mars 2023. M. Gustave Aboa, le directeur général du développement durable au ministère ivoirien de l’Environnement et du développement durable, a invité le secteur privé ivoirien à y participer.

Ce salon se veut un hub culturel, scientifique, un espace de transferts de technologies et un catalyseur communautaire capable de mettre en synergie les parties prenantes, notamment les acteurs et les leaders du secteur des énergies renouvelables.

M. Gustave Aboa a fait savoir que c’est non seulement une plateforme d’affaires, mais également et surtout une opportunité pour l’éducation et l’information sur le thème de l’énergie et de l’accélération du processus de transition énergétique déjà engagé.

Plus de 20.000 visiteurs sont attendus au salon « Key Energy », dont 10% de présence étrangère. Les organisateurs prévoient 60 conférences avec des thématiques ayant trait à l’efficacité énergétique et à la transition des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables.

Avec les dérèglements climatiques et l’épuisement des ressources énergétiques fossiles observés sur la planète, il devient urgent d’opérer une transition énergétique majeure. Et ce, aux fins de limiter l’empreinte environnementale et parvenir à une neutralité carbone attendue en 2050.

Conscient de ces enjeux, la Côte d’Ivoire, à l’instar des autres pays du monde, s’est résolument tournée vers la transition énergétique en vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’ambition actuelle du pays est de réduire de 30,41% ses émissions de gaz à effet de serre.

Dans cette perspective, l’option du charbon a été abandonnée au profit d’un mix énergétique qui comprend une forte proportion d’énergies renouvelables (45%) et des centrales à gaz naturel à cycle combiné. La biomasse énergie est aussi développée, l’objectif étant de favoriser l’économie circulaire et de réduire la quantité de bois-énergies.

Le salon Key est organisé autour de six piliers thématiques, à savoir l’énergie solaire ; l’efficacité énergétique ; l’E-mobilité (véhicules électriques, bornes de recharge) ; la ville durable ; l’éolien et l’hydrogène (technologies de production et de stockage de l’hydrogène).

L’Etat de Côte d’Ivoire envisage de mobiliser les entreprises ivoiriennes pour susciter une participation massive des opérateurs économiques au salon Key Energy. Les acteurs du secteur privé ont été également informés sur le salon de l’économie verte « Ecomondo » prévu en novembre 2023, en Italie.