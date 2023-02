Les équipes de la prochaine Ligue africaine de basketball connues

Le champion en titre du BAL, l’US Monastir (Tunisie), sera accompagné des onze meilleurs clubs du continent, annonce un communiqué parvenu lundi à APA.La saison 2023 de la Ligue africaine de basket-ball (BAL, sigle anglais) débutera le 11 mars 2023 à la Dakar Arena au Sénégal. Durant trois mois, les 12 meilleurs clubs de 12 pays africains s’affronteront sur un total de 38 matchs à Dakar (Sénégal) ; Le Caire (Égypte) et Kigali (Rwanda).

Les 12 équipes comprennent le champion en titre du BAL, l’US Monastir (Tunisie) et cinq autres équipes de retour de la saison 2022. Cinq équipes disputeront le tournoi pour la première fois. Il s’agit de l’Abidjan Basket Club (Côte d’Ivoire), Al Ahly (Egypte), City Oilers (Ouganda), Kwara Falcons (Nigéria) et Stade Malien (Mali). L’AS Douanes du Sénégal retrouve la BAL après avoir participé à la saison inaugurale en 2021. Elle affrontera l’Abidjan Basket Club le 11 mars à 16h00 GMT pour le compte du match d’ouverture.

L’US Monastir, champion en titre, entamera la défense de son titre le dimanche 12 mars à 17h30 GMT face au Stade Malien.

Les 12 équipes seront réparties en deux conférences : la Conférence du Sahara et la Conférence du Nil. Chacune d’elles disputera une phase de groupe de 15 matchs au cours de laquelle chaque équipe affrontera une fois les cinq autres équipes de sa conférence. La phase de groupes de la Conférence du Sahara aura lieu à la Dakar Arena du 11 au 21 mars, et la phase de groupes de la Conférence du Nil aura lieu au Complexe sportif intérieur Hassan Mostafa au Caire du 26 avril au 6 mai.

Les quatre meilleures équipes de chaque conférence se qualifieront pour les éliminatoires et les finales de la BAL, qui comprendront un tournoi à élimination directe au BK Arena de Kigali du 21 au 27 mai.

« Il y a un élan incroyable menant à la troisième saison de la BAL, et chacune des 12 équipes s’est battue pour gagner sa place grâce à une compétition intense », a déclaré le président de la BAL, Amadou Gallo Fall.

« Nous avons hâte de voir le début de l’action sur le terrain le mois prochain à Dakar et nous sommes impatients d’offrir un basket-ball et des divertissements de classe mondiale à nos fans passionnés à travers l’Afrique et dans le monde », a-t-il poursuivi.

Anibal Manave, président de FIBA Afrique et du conseil d’administration de BAL espère quant à lui une compétition à la hauteur des attentes du public. « À en juger par la qualité des équipes qui se sont qualifiées lors des tournois Road to the BAL qui se sont terminés en novembre de l’année dernière, nous sommes convaincus que les fans et les téléspectateurs auront droit à un basket-ball de haut niveau qui reflète le calibre du talent que nous avons sur le continent », a-t-il soutenu.

Les champions des ligues nationales d’Angola, d’Égypte, du Nigéria, du Rwanda, du Sénégal et de Tunisie se sont directement qualifiés à la saison BAL 2023 en remportant leurs ligues nationales respectives. Les six équipes restantes, qui viennent de Côte d’Ivoire, de Guinée, du Mali, du Mozambique, d’Afrique du Sud et d’Ouganda, ont assuré leur participation grâce aux tournois de qualification Road to the BAL organisés par FIBA Afrique à travers le continent d’octobre à novembre 2022.

Selon ses promoteurs, le tournoi de cette année atteindra les fans de plus de 200 pays et territoires à la télévision, sur les médias numériques et sur les réseaux sociaux. Le Rwanda Development Board, Nike, Jordan Brand et Wilson reviendront en tant que partenaires fondateurs de BAL. La liste des partenaires marketing de classe mondiale de la ligue comprend également Hennessy et Envol City.

Le 28 mai, l’US Monastir a battu Petro de Luanda pour remporter la finale du BAL 2022 devant une foule à guichets fermés de 10 000 personnes au BK Arena. La saison 2022 du BAL a réuni des joueurs de 23 pays d’Afrique, d’Europe et des États-Unis. Elle a aussi touché des fans dans 214 pays et territoires dans 14 langues – dont les 54 pays africains – et a généré plus de 600 millions d’engagements en ligne.

Ci-dessous le calendrier complet du tournoi :

DATEJOURMAISONLOINJEUHEURE LOCALEHE

CONFÉRENCE SAHARIENNE

03/11/2023SamediAS DouanesCombattants ABCG116H0011H00

12/03/2023DimancheRÉGFaucons KwaraG214H0010:00 DU MATIN

12/03/2023DimancheStade MalienÉtats-Unis MonastirG317H3013h30

14/03/2023MardiFaucons KwaraStade MalienG416H0012h00

14/03/2023MardiCombattants ABCRÉGG519h3015H30

15/03/2023MercrediÉtats-Unis MonastirFaucons KwaraG616H0012h00

15/03/2023MercrediRÉGAS DouanesG719h3015H30

17/03/2023VendrediCombattants ABCÉtats-Unis MonastirG816H0012h00

17/03/2023VendrediAS DouanesStade MalienG919h3015H30

18/03/2023SamediStade MalienRÉGG1014H0010:00 DU MATIN

18/03/2023SamediFaucons KwaraAS DouanesG1117H3013h30

20/03/2023LundiFaucons KwaraCombattants ABCG1216H0012h00

20/03/2023LundiRÉGÉtats-Unis MonastirG1319h3015H30

21/03/2023MardiCombattants ABCStade MalienG1416H0012h00

21/03/2023MardiÉtats-Unis MonastirAS DouanesG1519h3015H30

CONFÉRENCE DU NIL

26/04/2023MercrediAl-AhlyCFV – BeiraG1618h0012h00

27/04/2023JeudiSLACLe CapG1717H0013H00

27/04/2023JeudiPetro de LuandaGraisseurs de la villeG1820H3014H30

29/04/2023SamediCFV – BeiraPetro de LuandaG1916H0010:00 DU MATIN

29/04/2023SamediGraisseurs de la villeAl-AhlyG2019h3013h30

30/04/2023DimancheSLACCFV – BeiraG2117H0011H00

30/04/2023DimanchePetro de LuandaLe CapG2220H3014H30

05/02/2023MardiGraisseurs de la villeSLACG2317H0011H00

05/02/2023MardiLe CapAl-AhlyG2420H3014H30

05/03/2023MercrediSLACPetro de LuandaG2517H0011H00

05/03/2023MercrediCFV – BeiraLe CapG2620H3014H30

05/05/2023VendrediGraisseurs de la villeCFV – BeiraG2716H0010:00 DU MATIN

05/05/2023VendrediPetro de LuandaAl-AhlyG2819h3013h30

05/06/2023SamediLe CapGraisseurs de la villeG2916H0010:00 DU MATIN

05/06/2023SamediAl-AhlySLACG3019h3013h30

PLAYOFFS

QUARTS DE FINALE

21/05/2023DimancheGraine 2 NilGraine 3 SaharaG3116H0010:00 DU MATIN

21/05/2023DimancheGraine 1 SaharaGraine 4 NilG3219h3013h30

22/05/2023LundiGraine 2 SaharaGraine 3 NilG3317H0011H00

22/05/2023LundiGraine 1 NilGraine 4 SaharaG3420H3014H30

DEMI FINALES

25/05/2023MercrediW31W32G35*17H0011H00

25/05/2023MercrediW33W34G36*20H3014H30

TROISIÈME PLACE

27/05/2023VendrediL35L36G37*18h0012h00

CHAMPIONNAT

27/05/2023SamediW35W36G38*18h0012h00