Les Etats-Unis et leurs alliÃ©s lancent des frappes ciblÃ©es en Syrie

La Syrie s’est rĂ©veillĂ©e samedi au son des bombes: après quelques jours de tergiversations, les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni ont lancĂ© des frappes ciblĂ©es contre le rĂ©gime de Bachar al-Assad, accusĂ© par Donald Trump d’attaques chimiques « monstrueuses ».

Ces frappes n’ont toutefois fait « aucune victime au sein de la population civile ou de l’armĂ©e syrienne », a affirmĂ© l’armĂ©e russe, indĂ©fectible alliĂ© de la Syrie.

Il était 04H00 à Damas quand le président américain a annoncé ces frappes depuis la Maison Blanche. Au même moment, des détonations résonnaient dans la capitale syrienne, ouvrant un nouvel épisode de tensions diplomatiques et militaires dans la guerre sanglante et complexe qui ravage ce pays depuis sept ans.

Selon une journaliste de l’AFP Ă Damas, centre du pouvoir de M. Assad, les explosions ont Ă©tĂ© suivies de bruits d’avions tandis que des colonnes de fumĂ©e s’Ă©levaient du nord-est de la capitale.

« J’ai ordonnĂ© aux forces armĂ©es des Etats-Unis de lancer des frappes de prĂ©cision sur des cibles associĂ©es aux capacitĂ©s du dictateur syrien Bachar al-Assad en matière d’armes chimiques », a lancĂ© M. Trump. « Une opĂ©ration combinĂ©e est en cours avec la France et le Royaume-Uni », a-t-il ajoutĂ©.

Le régime syrien et ses alliés russe et iranien ont aussitôt condamné.

Les autoritĂ©s Ă Damas ont fustigĂ© une « agression barbare et brutale » et accusĂ© les Occidentaux de chercher Ă entraver une mission de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), dont une Ă©quipe doit entamer samedi Ă Douma, près de Damas, son enquĂŞte sur une attaque chimique prĂ©sumĂ©e menĂ©e le 7 avril.

La Russie, qui a affirmĂ© que la dĂ©fense antiaĂ©rienne syrienne avait interceptĂ© 71 missiles de croisière sur 103, a dĂ©noncĂ© ces frappes « avec la plus grande fermetĂ© » et convoquĂ© une rĂ©union d’urgence du Conseil de sĂ©curitĂ© de l’ONU.

Par la voix de son ambassadeur aux Etats-Unis Anatoli Antonov, Moscou a aussi estimĂ© que ses mises en garde n’avaient pas Ă©tĂ© entendues et que ces frappes Ă©taient une « insulte » au prĂ©sident Vladimir Poutine.

En Iran, le guide suprĂŞme Ali Khamenei a, lui, qualifiĂ© les dirigeants amĂ©ricain, français et britannique de « criminels ».

– Forces syriennes dans Douma –

Au lever du soleil, après 45 minutes de frappes, des partisans du rĂ©gime de Bachar al-Assad se sont rassemblĂ©s sur l’emblĂ©matique place des Omeyyades Ă Damas, au son de klaxons et de musiques patriotiques, arborant des drapeaux syriens, chantant et dansant Ă la gloire du prĂ©sident syrien.

Pour eux, les frappes sont en fait le signe de la victoire en marche du rĂ©gime dans la guerre qui a fait plus de 350.000 morts depuis mars 2011. « L’histoire retiendra que la Syrie a abattu des missiles, mais pas seulement. Elle a abattu l’arrogance amĂ©ricaine », lance fièrement Nedher Hammoud, 48 ans.

A la mi-journĂ©e, les mĂ©dias d’Etat ont annoncĂ© l’entrĂ©e de forces de sĂ©curitĂ© du rĂ©gime Ă Douma, qui Ă©tait l’ultime bastion rebelle dans la Ghouta, Ă l’est de Damas.

Les insurgĂ©s de Jaich al-Islam avaient acceptĂ© dimanche d’Ă©vacuer cette ville, au lendemain de l’attaque chimique prĂ©sumĂ©e imputĂ©e par les Occidentaux au rĂ©gime syrien. Un haut responsable de ce groupe rebelle islamiste a assurĂ© que les raids occidentaux de samedi ne seraient qu’une « farce » tant que Bachar al-Assad resterait au pouvoir.

L’attaque chimique prĂ©sumĂ©e du 7 avril Ă Douma a fait plus de 40 morts, selon des secouristes sur place. Le rĂ©gime et l’alliĂ© russe ont dĂ©menti, dĂ©nonçant des « fabrications ».

Avant les frappes, Washington avait toutefois assurĂ© avoir « la preuve » de l’utilisation d’armes chimiques par le rĂ©gime syrien.

– « Justes et lĂ©gales » –

Selon le gĂ©nĂ©ral Joe Dunford, chef d’Ă©tat-major amĂ©ricain, trois cibles liĂ©es au programme d’armement chimique syrien ont visĂ©es: une près de Damas et deux dans la rĂ©gion de Homs (centre). Il a prĂ©cisĂ© qu’aucune autre opĂ©ration militaire visant la Syrie n’Ă©tait prĂ©vue Ă ce stade.

« Il est clair que le rĂ©gime Assad n’avait pas reçu le message l’an dernier », a dit le ministre amĂ©ricain de la DĂ©fense Jim Mattis, en rĂ©fĂ©rence Ă la frappe amĂ©ricaine d’avril 2017 sur la base militaire d’Al-Chaayrate près de Homs, après une attaque chimique imputĂ©e Ă Damas qui avait fait plus de 80 morts Ă Khan Cheikhoun (nord-ouest).

« Nous avons Ă©tĂ© très prĂ©cis et la rĂ©ponse Ă©tait proportionnĂ©e, mais, en mĂŞme temps, ce fut une frappe lourde », a-t-il ajoutĂ©, prĂ©cisant que les forces amĂ©ricaines avaient employĂ© deux fois plus de munitions que l’an dernier.

Londres a annoncĂ© que quatre avions de chasse Tornado GR4 de la Royal Air Force avaient bombardĂ© un « complexe militaire » près de Homs. Des frappes « justes et lĂ©gales », selon la Première ministre Theresa May.

La France a indiquĂ© avoir frappĂ© avec des frĂ©gates multimissions en MĂ©diterranĂ©e et des avions de chasse. « Le principal centre de recherche » et « deux centres de production » du « programme clandestin chimique » du rĂ©gime ont Ă©tĂ© visĂ©s, d’après la ministre française des ArmĂ©es Florence Parly.

Dans sa dĂ©claration, Donald Trump a mis en garde l’Iran et la Russie, qui ont dĂ©ployĂ© des milliers d’hommes et du matĂ©riel en Syrie pour aider M. Assad face aux rebelles et jihadistes, au sujet de leurs liens avec le pouvoir syrien.

Il a affirmĂ© que la Russie avait « trahi ses promesses » de 2013 sur l’Ă©limination des armes chimiques syriennes.

Après avoir exprimĂ© la crainte d’une « escalade militaire totale », le patron de l’ONU Antonio Guterres a appelĂ© Ă la retenue « dans ces circonstances dangereuses ».

