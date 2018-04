Les Etats-Unis et leurs alliÃ©s lancent des frappes ciblÃ©es en Syrie

Les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni ont lancĂ© samedi des frappes ciblĂ©es en Syrie pour punir le rĂ©gime de Bachar al-Assad accusĂ© par Donald Trump d’avoir menĂ© des attaques chimiques « monstrueuses ».

Au moment même où le président américain annonçait ces frappes depuis la Maison Blanche, des détonations ont été entendues à Damas, marquant un nouveau chapitre dans ce pays ravagé par une guerre sanglante et complexe qui dure depuis sept ans.

Selon une correspondante de l’AFP Ă Damas, centre du pouvoir de M. Assad, les explosions ont Ă©tĂ© suivies par des bruits d’avions tandis que des colonnes de fumĂ©e se sont Ă©levĂ©es du nord-est de la capitale syrienne.

« J’ai ordonnĂ© aux forces armĂ©es des Etats-Unis de lancer des frappes de prĂ©cision sur des cibles associĂ©es aux capacitĂ©s du dictateur syrien Bachar al-Assad en matière d’armes chimiques », a lancĂ© M. Trump.

« Une opĂ©ration combinĂ©e est dĂ©sormais en cours avec la France et le Royaume-Uni, nous les remercions tous les deux », a-t-il ajoutĂ©.

Le rĂ©gime syrien a dĂ©noncĂ© une « agression barbare et brutale » des Occidentaux, qu’il a accusĂ©s de chercher Ă entraver une mission de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) dont une Ă©quipe doit entamer samedi son enquĂŞte Ă Douma sur l’attaque chimique prĂ©sumĂ©e du 7 avril.

Selon la tĂ©lĂ©vision d’Etat, la dĂ©fense anti-aĂ©rienne syrienne est entrĂ©e en action contre les avions occidentaux, et des missiles contre une position militaire Ă Homs ont Ă©tĂ© interceptĂ©s.

Au lever du soleil Ă Damas, des dizaines de partisans du rĂ©gime arborant des drapeaux syriens, se sont rassemblĂ©s sur l’emblĂ©matique place des Omeyyades, au son des klaxons et de musiques patriotiques.

Les voitures, dĂ©corĂ©es aux couleurs rouge, noire et blanche, ont mĂŞme formĂ© un petit embouteillage autour de la fontaine au centre de la place. Certains font le V de la victoire, d’autres font des selfies ou dansent sur la chaussĂ©e.

– « Insulte » Ă la Russie –

C’est une attaque prĂ©sumĂ©e aux « gaz toxiques » dans le dernier bastion rebelle de Douma près de Damas, qui est Ă l’origine des frappes dĂ©clenchĂ©es après une mobilisation de la communautĂ© internationale, dĂ©jĂ saisie par l’horreur d’une guerre civile qui a fait plus de 350.000 morts depuis mars 2011.

Elle a fait plus de 40 morts selon des secouristes Ă Douma. Le rĂ©gime et l’alliĂ© russe ont dĂ©menti en dĂ©nonçant des « fabrications ».

Selon le gĂ©nĂ©ral Joe Dunford, chef d’Ă©tat-major amĂ©ricain, les forces occidentales ont visĂ© Ă 01H00 GMT (04H00 en Syrie), trois cibles liĂ©es au programme d’armement chimique syrien, l’une près de Damas et les deux autres dans la rĂ©gion de Homs (centre).

Il a prĂ©cisĂ© qu’aucune autre opĂ©ration militaire visant la Syrie n’Ă©tait prĂ©vue Ă ce stade.

« Il est clair que le rĂ©gime Assad n’avait pas reçu le message l’an dernier », a dit le ministre amĂ©ricain de la DĂ©fense Jim Mattis, rappelant la frappe amĂ©ricaine d’avril 2017 sur la base militaire d’Al-Chaayrate près de Homs, après une autre attaque chimique imputĂ©e Ă Damas qui avait fait plus de 80 morts Ă Khan Cheikhoun (nord-ouest) quelques jours auparavant.

« Nous avons Ă©tĂ© très prĂ©cis et la rĂ©ponse Ă©tait proportionnĂ©e, mais, en mĂŞme temps, ce fut une frappe lourde », a-t-il ajoutĂ©, prĂ©cisant que les forces amĂ©ricaines avaient employĂ© deux fois plus de munitions que l’an dernier.

Aucune perte amĂ©ricaine n’a Ă©tĂ© rapportĂ©e, selon le Pentagone.

AlliĂ© indĂ©fectible du rĂ©gime syrien, la Russie a rĂ©agi par la voix de son ambassadeur aux Etats-Unis, Anatoli Antonov, aux frappes occidentales. « Nos mises en garde n’ont pas Ă©tĂ© entendues » et ces frappes sont une « insulte » au prĂ©sident Vladimir Poutine, selon lui.

Selon le ministère de la DĂ©fense Ă Moscou, 100 missiles ont Ă©tĂ© tirĂ©s sur la Syrie, dont « un nombre significatif » ont Ă©tĂ© interceptĂ©s par les forces syriennes. Aucune des frappes n’a atteint les abords des bases aĂ©rienne et navale russes en Syrie.

– FrĂ©gates et avions de chasse –

Londres a annoncĂ© que quatre avions de chasse Tornado GR4 de la Royal Air Force avaient bombardĂ© un « complexe militaire » près de Homs.

Paris a indiquĂ© que la France avait frappĂ© avec des frĂ©gates multimissions en MĂ©diterranĂ©e et des avions de chasse. Selon le prĂ©sident Emmanuel Macron, les frappes ont Ă©tĂ© « circonscrites aux capacitĂ©s du rĂ©gime syrien permettant la production et l’emploi d’armes chimiques ».

Dans sa dĂ©claration, Donald Trump a mis en garde l’Iran et la Russie, qui ont dĂ©ployĂ© des milliers d’hommes et du matĂ©riel en Syrie pour aider M. Assad face aux rebelles et jihadistes, contre leurs liens avec le pouvoir syrien.

Il a affirmĂ© que la Russie avait « trahi ses promesses » de 2013 sur l’Ă©limination des armes chimiques syriennes.

Avant le lancement des frappes, le dĂ©partement d’Etat avait assurĂ© avoir « la preuve » de l’utilisation d’armes chimiques par le rĂ©gime Assad.

Après avoir exprimĂ© la crainte d’une « escalade militaire totale », le patron de l’ONU Antonio Guterres a appelĂ© Ă la retenue « dans ces circonstances dangereuses ».

Autre principal acteur du conflit en Syrie et ennemi jurĂ© des Etats-Unis, l’Iran a lui mis en garde contre les « consĂ©quences rĂ©gionales » des frappes occidentales, en dĂ©nonçant une « action aventuriste ».