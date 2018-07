Les États-Unis veulent accompagner la Côte d’Ivoire dans la transformation du cacao et de l’anacarde, dont le pays est premier producteur mondial, a dit mardi à Abidjan Gil Kaplan, sous-secrétaire au Commerce international, à l’issue d’une séance de travail avec des membres du gouvernement.M. Kaplan qui conduisait une délégation de 50 personnes comprenant des hommes d’affaires et des membres du gouvernement américain dans le cadre de la mise en œuvre des projets du MCC, a indiqué que son pays est prêt à investir en Côte d’Ivoire dans la transformation du cacao et de l’anacarde.

A l’instar des secteurs du cacao et de l’anacarde, le gouvernement américain compte aussi « aider le pays à développer le secteur minier », en faisant venir en Côte d’Ivoire des compétences afin de rencontrer des acteurs de ces filières pour leur apporter leurs expertises, a-t-il ajouté.

Dans ce sens, dira-t-il, les États-Unis envisagent de « tisser des relations » avec le secteur privé américain pour permettre à la Côte d’Ivoire de transformer ses matières premières. Il s’est félicité de ce que l’Etat ivoirien et le secteur privé travaillent ensemble sur les questions de développement.

Près de 25 sociétés, venues dans le cadre de cette visite sont « prêtes à investir en Côte d’Ivoire », a fait savoir M. Kaplan, annonçant que son département travaille avec l’Etat sur un accord pour mettre à disposition des américains des informations sur les différents marchés et les offres en Côte d’Ivoire.

La société américaine Visa a signé lundi à Abidjan un protocole d’accord avec le ministère des Finances afin de digitaliser les moyens de paiement en Côte d’Ivoire. Dans le cadre du renforcement de la coopération économique, Le groupe Betchel a paraphé un accord pour digitaliser le secteur télévisuel.

Outre les hommes d’affaires, M. Kaplan conduisait également une mission du Conseil consultatif du président américain sur le Doing business en Afrique. La délégation qui a déjà visité l’Éthiopie, le Kenya, puis la Côte d’Ivoire, poursuit sa tournée au Ghana mercredi.

Le Millennium challenge corporation (MCC), doté d’un budget de 295,47 milliards Fcfa, dont bénéficie la Côte d’Ivoire, devraient permettre de réaliser des projets innovateurs dans les secteurs de l’enseignement, des transports et des infrastructures socio-économiques.