Les Etats-Unis vont enquêter sur le « narcoterrorisme » du Hezbollah

La justice amĂ©ricaine a crĂ©Ă© jeudi une Ă©quipe spĂ©ciale chargĂ©e d’enquĂŞter sur l’utilisation par le Hezbollah du trafic de drogue pour se financer, sur fond de polĂ©mique avec l’administration Obama, soupçonnĂ©e d’avoir entravĂ© une opĂ©ration antidrogue pour ne pas nuire aux nĂ©gociations nuclĂ©aires avec l’Iran.

Cette « équipe sur le financement et le narcoterrorisme du Hezbollah » (HFNT) est chargĂ©e « d’enquĂŞter sur les individus et rĂ©seaux fournissant un soutien au Hezbollah, et les poursuivre le cas Ă©chĂ©ant », a prĂ©cisĂ© le ministère de la Justice dans un communiquĂ©.

Le HFNT « va utiliser tous les outils appropriĂ©s pour enquĂŞter activement et poursuivre ceux qui fournissent un soutien financier au Hezbollah afin d’Ă©radiquer les rĂ©seaux illĂ©gaux qui alimentent le terrorisme et la crise des stupĂ©fiants », a ajoutĂ© son adjoint, John Cronan.

Cette annonce intervient alors que Washington tente de lutter contre l’influence de l’Iran et du Hezbollah, deux ennemis jurĂ©s d’IsraĂ«l, sur la vie politique libanaise.

Un ancien responsable du ministère du Trésor, Juan Zarate, a affirmé mercredi au Congrès que des récentes opérations contre une entité du Hezbollah baptisée « Département des affaires commerciales » avaient « révélé les liens financiers et commerciaux du Hezbollah et mené à des arrestations dans le monde entier ».

Le ministre de la Justice, Jeff Sessions, avait demandĂ© en dĂ©cembre l’ouverture d’une enquĂŞte sur la gestion du Projet Cassandra, une opĂ©ration lancĂ©e en 2008 par l’Agence antidrogue amĂ©ricaine (DEA) pour dĂ©manteler les rĂ©seaux de financement et de blanchiment du Hezbollah, proche alliĂ© de l’Iran. Mais l’administration Obama aurait entravĂ© l’opĂ©ration afin d’Ă©viter de faire capoter l’accord historique obtenu en juillet 2015 sur le programme nuclĂ©aire de TĂ©hĂ©ran.

Edward Price, porte-parole du Conseil de sĂ©curitĂ© nationale sous Barack Obama, a niĂ© les affirmations du magazine, estimant que sa source travaille dĂ©sormais pour des organisations « idĂ©ologiquement opposĂ©es Ă l’accord nuclĂ©aire iranien », rĂ©gulièrement dĂ©noncĂ© par Donald Trump.

Le mouvement chiite est sur la liste amĂ©ricaine des organisations terroristes depuis 1995, et le Congrès a adoptĂ© en 2015 une loi prĂ©voyant des sanctions contre les banques finançant sciemment le Hezbollah, l’ennemi jurĂ© d’IsraĂ«l.

– ‘Intrerdit par l’islam’ –

En 2011, une enquĂŞte avait dĂ©signĂ© la Banque libanaise du Canada, basĂ©e Ă Beyrouth, comme principale source de blanchiment d’argent du Hezbollah pour abriter les fonds d’Ayman Joumaa, un baron de la drogue soupçonnĂ© de liens avec le mouvement chiite.

Selon les enquĂŞteurs amĂ©ricains, le rĂ©seau du Hezbollah comprendrait des livraisons de cocaĂŻne entre l’AmĂ©rique latine et l’Europe ou les Etats-Unis, et un circuit de blanchiment entre des sociĂ©tĂ©s-Ă©cran du Panama, des banques libanaises et mĂŞme l’exportation de voitures d’occasion des Etats-Unis vers l’Afrique de l’Ouest.

L’argent servirait Ă l’achat d’armes pour les unitĂ©s combattant en Syrie au financement des rebelles Houthis qui se sont emparĂ©s depuis 2014 de vastes portions du territoire au YĂ©men.

Le Hezbollah, l’une des principales forces politiques au Liban, oĂą il fait partie du gouvernement, combat aux cĂ´tĂ©s de l’Iran et des troupes du prĂ©sident syrien Bachar al-Assad dans le conflit qui a dĂ©butĂ© en 2011 en Syrie.

L’Arabie saoudite, monarchie sunnite proche alliĂ©e arabe de Washington, avait accusĂ© en novembre le Hezbollah de se financer grâce Ă la drogue. Le groupe utilise « le système bancaire libanais pour blanchir de l’argent, les ports du pays pour le trafic de drogue (et) mener des activitĂ©s terroristes et s’ingĂ©rer en Syrie, Ă BahreĂŻn et au YĂ©men », avait affirmĂ© le ministre saoudien Adel al-Joubeir.

En 2012, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, avait publiquement dĂ©menti que le mouvement Ă©tait impliquĂ© dans un trafic de drogue ou du blanchiment d’argent.

« Le trafic de drogue est interdit par l’islam », avait-il dit lors d’un discours, oĂą il avait reconnu pour la première fois que sa formation Ă©tait financĂ©e et Ă©quipĂ©e par l’Iran. « Avec le soutien de l’Iran, nous n’avons pas besoin d’argent de quelqu’un d’autre », avait-il dit.