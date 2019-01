Les Evêques du Bénin invitent les citoyens à « voter » selon leur conscience aux législatives

La Conférence épiscopale du Bénin invite les électeurs à voter selon leur conscience aux législatives du 28 avril 2019.Tout en appelant au respect des textes de la République, la Conférence épiscopale, présidée par Mgr Victor Agbanou souhaite « que tous les acteurs politiques s’abstiennent de toute forme de corruption pour que chaque citoyen puisse réellement et librement voter selon sa conscience », rapporte le communiqué final de sa deuxième session plénière au titre de l’année pastorale 2018-2019 tenu du 16 au 18 janvier.

A l’occasion, les Evêques du Bénin se sont penchés sur la situation socio-politique et ont observé « un climat de peur susceptible de paralyser bon nombre de Béninois et d’hypothéquer au passage la liberté d’expression ».

La Conférence épiscopale du Bénin note également « un regain d’activités politiques dans nos villes et campagnes à la faveur de la formation de grands blocs politiques en réponse à la mise en œuvre des réformes du système partisan. Ces mouvements semblent nous introduire progressivement dans une atmosphère de précampagne électorale ».

Aussi, les Evêques plaident-ils pour que les élections législatives du 28 avril 2019 se déroulent dans la transparence, la paix et la concorde. « Qu’elles soient, une fois de plus, le signe de la maturité de notre modèle démocratique à travers l’expression libre de la pluralité des opinions et des projets de société », ajoutent-ils.

La Conférence épiscopale invite par ailleurs, la Commission Electorale Nationale Autonome (Cena) et toutes les institutions impliquées dans l’organisation des prochaines élections à remplir loyalement leur mission « dans la crainte de Dieu pour que les résultats soient conformes à la vérité des urnes et ne fassent l’objet d’aucun soupçon préjudiciable à la paix sociale ».