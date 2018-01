Le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian a jugĂ© lundi que les « exigences » envers les EuropĂ©ens du prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump sur l’accord nuclĂ©aire iranien « ressemblent parfois Ă des ultimatums ».

« Nous avons observĂ© avec intĂ©rĂŞt que le prĂ©sident Trump n’a pas rompu l’accord, mĂŞme si d’un autre cĂ´tĂ© il a posĂ© des exigences qui ressemblent parfois Ă des ultimatums », a dĂ©clarĂ© M. Le Drian, qui se rendra en Iran le 5 mars, en arrivant Ă une rĂ©union de l’UE Ă Bruxelles.

Le 12 janvier, le prĂ©sident amĂ©ricain a exigĂ© des EuropĂ©ens qu’ils aident Ă remĂ©dier aux « terribles lacunes » de l’accord nuclĂ©aire, faute de quoi les Etats-Unis rĂ©imposeront les sanctions liĂ©es au nuclĂ©aire iranien et sortiront alors de facto du pacte conclu en 2015 Ă Vienne avec les autres grandes puissances (Chine, Russie, France, Allemagne et Royaume-Uni) et l’Iran.

A ce stade, les trois signataires europĂ©ens de l’accord et la diplomate en chef de l’UE, Federica Mogherini –chargĂ©e de veiller Ă sa bonne mise en oeuvre– n’ont pas rĂ©vĂ©lĂ© comment ils comptaient rĂ©pondre Ă M. Trump, qui rĂ©clame d’ici le 12 mai un accord de suivi pour pĂ©renniser certaines clauses du pacte nuclĂ©aire, mais veut aussi interdire Ă TĂ©hĂ©ran de dĂ©velopper des missiles balistiques.

« Nous aurons l’occasion au cours de cette rĂ©union de refaire le point sur ce dossier essentiel avec (…) de la fermetĂ© sur la nĂ©cessitĂ© de maintenir cet accord qui est un Ă©lĂ©ment essentiel de la lutte contre la prolifĂ©ration », a expliquĂ© M. Le Drian, qui a parallèlement fait valoir que « l’Iran ne respecte pas » une rĂ©solution de l’ONU qui limite ses capacitĂ©s Ă fabriquer des missiles balistiques.

« Nous aurons aussi l’occasion de redire nos prĂ©occupations, nos interrogations Ă l’Ă©gard des tentations de dĂ©stabilisation qu’initie aujourd’hui l’Iran dans la rĂ©gion, que ce soit au YĂ©men, au Liban ou en Syrie », a-t-il ajoutĂ©.

Le chef de la diplomatie française avait soulignĂ© dimanche qu’il suivrait « une ligne de franchise » lors de sa visite Ă TĂ©hĂ©ran, en Ă©voquant les prĂ©occupations des Occidentaux sur ses activitĂ©s balistiques et son « influence militaire dĂ©stabilisatrice au Moyen-Orient », des sujets de contentieux sur lesquels les Etats-Unis ont longtemps eu l’impression de ne pas ĂŞtre soutenus par les EuropĂ©ens.