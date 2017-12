Les exportations agricoles ont rapportÃ© 341 millions de dollars Ã  l’Ethiopie

L’Éthiopie a tirĂ© plus de 341 millions de dollars us des recettes des exportations de cafĂ©, de thĂ© et d’Ă©pices , entre juillet et novembre 2017.Sahlemariam Gebremedhin, expert en communication de l’AutoritĂ© Ă©thiopienne de dĂ©veloppement du cafĂ© et du thĂ©, a dĂ©clarĂ© mercredi Ă la presse locale, que le pays avait exportĂ© 92.136 tonnes de cafĂ©, gĂ©nĂ©rant 334,59 millions de dollars.

La quantitĂ© de cafĂ© fournie aux marchĂ©s Ă©trangers a dĂ©passĂ© l’objectif de 4.000 tonnes pour la pĂ©riode considĂ©rĂ©e. Elle a Ă©galement augmentĂ© de 17.000 tonnes par rapport Ă la mĂŞme pĂ©riode l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, a-t-elle ajoutĂ©.

L’Éthiopie prĂ©voit des recettes de 1,18 milliard de dollars amĂ©ricains en exportant 291.000 tonnes de cafĂ©, de thĂ© et d’Ă©pices au cours de cette annĂ©e fiscale, qui s’Ă©tend du 7 juillet 2017 au 6 juillet 2018.