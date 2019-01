Les exportations du Sénégal vers l’UEMOA évaluées à 31 milliards F CFA

Les exportations du Sénégal vers les pays membres de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) se sont établies à 30,8 milliards de FCFA au mois de novembre 2018, selon les données publiées mercredi par la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).Comparées au mois d’octobre 2018 où elles s’élevaient à 25,6 milliards de FCFA, soit une augmentation de 5,2 milliards de FCFA en valeur absolue et 20,4% en valeur relative (1 FCFA équivaut à 0,0017 dollars).

Selon la DPEE, la part de l’UEMOA dans les exportations totales du Sénégal s’est située à 17,9% en novembre 2018 contre 24,4% un mois auparavant.

Le poids des exportations du Sénégal vers le Mali dans les exportations totales vers l’Union est passé de 57,9% à 62,3% sur la période, progressant de 4,4 points de pourcentage. Le ciment reste le principal produit exporté vers ce pays partenaire avec une part de 33,3% contre 44,9% en octobre 2018.