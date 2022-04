Les femmes Camerounaises parmi les bénéficiaires des 15 millions de dollars de l’initiative We-Fi

Dans le cadre du Fonds We-Fi, la Facilité pour l’inclusion financière numérique en Afrique (ADFI) de la Banque africaine de développement recevra 15 millions de dollars pour développer et étendre des solutions financières numériques aux petites et moyennes entreprises appartenant à des femmes en Afrique.

L’Initiative de financement en faveur des femmes entrepreneures (We-Fi : Women Entrepreneurs Finance Initiative) hébergée par le groupe de la Banque mondiale a annoncé, mardi 26 avril, le lancement d’un nouveau cycle de financement d’un montant de 54,8 millions de dollars.

Une partie de ce montant, précisément 15 millions de dollars, sera mise à la disposition de la Facilité pour l’inclusion financière numérique en Afrique (ADFI) de la Banque africaine de développement (BAD) et servira à développer et étendre les solutions financières numériques au profit des femmes détentrices de PME au Cameroun, en Égypte, au Kenya, au Mozambique et au Nigeria.

Ces fonds permettront à la Facilité pour l’inclusion financière numérique en Afrique d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes visant à améliorer l’accès numérique au financement pour les femmes entrepreneures.

L’objectif est de réduire le déficit de financement de 42 milliards de dollars auquel les femmes entrepreneures en Afrique font face et d’améliorer leur efficacité opérationnelle, ce qui leur permettra de reconstruire en mieux après la crise provoquée par la pandémie de Covid-19.

« Ce quatrième cycle d’allocations de la We-Fi arrive à un moment critique. L’autonomisation économique des femmes est mise sous pression en raison des conflits et de l’insécurité, de la hausse des prix et des effets persistants de la pandémie de Covid dans le monde », a déclaré Bärbel Kofler, parlementaire et secrétaire d’État du ministère allemand de la Coopération économique et du Développement.

L’initiative We-Fi est un partenariat entre 14 gouvernements, huit banques multilatérales de développement et différentes parties prenantes des secteurs public et privé.