Les frappes en Syrie: ce que l’on sait

Les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni ont lancĂ© tĂ´t samedi des frappes concertĂ©es en Syrie contre le rĂ©gime de Bachar al-Assad auquel ils imputent l’attaque chimique prĂ©sumĂ©e du 7 avril dans la ville syrienne alors rebelle de Douma.

Voici ce que l’on sait:

– Cibles visĂ©es

Selon le gĂ©nĂ©ral Joe Dunford, chef d’Ă©tat-major amĂ©ricain, les frappes ont visĂ© samedi Ă 01H00 GMT (04H00 en Syrie) trois cibles liĂ©es au programme d’armement chimique syrien. Il s’agit d’un centre de recherches en banlieue de Damas et de deux cibles dans la province de Homs (centre de la Syrie) –un entrepĂ´t d’armes chimiques et, Ă proximitĂ©, un entrepĂ´t d’Ă©quipements d’armes chimiques ainsi qu' »un important centre de commandement ».

Une heure plus tard, les frappes Ă©taient « terminĂ©es », a-t-il ajoutĂ©, prĂ©cisant qu’aucune autre opĂ©ration n’Ă©tait prĂ©vue Ă ce stade. Aucune perte humaine n’est Ă dĂ©plorer cĂ´tĂ© amĂ©ricain.

Selon lui, les alliĂ©s ont pris soin d’Ă©viter de toucher les forces russes.

Moscou a confirmĂ© qu’aucune frappe n’avait visĂ© les abords de ses bases aĂ©rienne et navale situĂ©es dans le nord-ouest du pays.

Les frappes ont visĂ© « le principal centre de recherche » et « deux centres de production » du « programme clandestin chimique » du rĂ©gime, selon la ministre française des ArmĂ©es Florence Parly.

Paris a participé aux tirs contre les deux sites dans la région de Homs, mais pas à ceux près de Damas.

Les Britanniques ont indiquĂ© avoir frappĂ© un complexe militaire – une ancienne base de missiles – Ă 24 kilomètres Ă l’ouest de Homs « oĂą le rĂ©gime est supposĂ© conserver des armes chimiques ».

Selon l’agence officielle syrienne Sana, un centre de recherches Ă BarzĂ© (nord-est de Damas) a Ă©tĂ© frappĂ© et des missiles ont aussi visĂ© un site militaire près de Homs mais « ont Ă©tĂ© dĂ©viĂ©s, faisant trois blessĂ©s civils ».

Selon l’armĂ©e russe, les frappes n’ont fait « aucune victime » civile ou militaire syrienne.

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH),les installations visĂ©es Ă©taient des antennes du Centre d’Ă©tudes et de recherches scientifiques de Syrie (CERS) rattachĂ© au ministère de la DĂ©fense, « complètement vides » et « Ă©vacuĂ©es » depuis plus de trois jours.

Les Etats-Unis ont affirmĂ© avoir « frappĂ© avec succès » toutes les cibles syriennes prĂ©vues par Washington et ses deux alliĂ©s.

– Forces engagĂ©es

Les Etats-Unis ont tirĂ© des « types de munitions divers », dont des missiles Tomahawk. D’après Fox News, des bombardiers Ă long rayon d’action B-1 ont aussi Ă©tĂ© engagĂ©s.

Le ministre amĂ©ricain de la dĂ©fense Jim Mattis a prĂ©cisĂ© que les forces amĂ©ricaines avaient employĂ© deux fois plus de munitions que pour la frappe amĂ©ricaine d’avril 2017 sur la base militaire d’Al-Chaayrate, près de Homs.

La France, qui a engagĂ© cinq frĂ©gates de premier rang et neuf avions de chasse dont cinq Rafale, a annoncĂ© avoir tirĂ© pour la première fois des missiles de croisière navals, 3 sur les 12 missiles qu’elle a lancĂ©s parmi la centaine ayant visĂ© la Syrie au total.

Londres a utilisé quatre avions de chasse Tornado GR4 de la Royal Air Force, équipés de missiles Storm Shadow.

Washington et ses alliĂ©s ont tirĂ© « environ 110 missiles sur des cibles Ă Damas et ailleurs » dans le pays, selon le haut commandement de l’armĂ©e syrienne qui a assurĂ© en avoir interceptĂ© « la plupart ». Selon la tĂ©lĂ©vision d’Etat syrienne, des missiles ont Ă©tĂ© « interceptĂ©s » Ă Homs.

Selon la Russie, 103 missiles ont été tirés et 71 interceptés par les forces syriennes équipées par Moscou.

Les installations russes de dĂ©fense aĂ©rienne stationnĂ©es en Syrie n’ont pas Ă©tĂ© utilisĂ©es, a soulignĂ© le ministère russe de la DĂ©fense.

– RĂ©actions

L’ONU a appelĂ© « tous les Etats membres » Ă la « retenue ».

Damas a dĂ©noncĂ© une « agression barbare et brutale des Occidentaux », visant Ă « entraver » une mission d’enquĂŞte de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC). Cette mission devait dĂ©buter samedi Ă Douma oĂą des forces de sĂ©curitĂ© syriennes sont entrĂ©es le mĂŞme jour.

Le Kremlin a dĂ©noncĂ© les frappes « avec la plus grande fermetĂ© » et Moscou a convoquĂ© une rĂ©union d’urgence du Conseil de sĂ©curitĂ© de l’ONU qui devait dĂ©buter Ă 15H00 GMT.

L’Iran a violemment dĂ©noncĂ© les frappes et averti des « consĂ©quences rĂ©gionales ».

Les frappes ont en revanche Ă©tĂ© jugĂ©es « appropriĂ©es » par la Turquie et « justifiĂ©es » par IsraĂ«l. L’Otan leur a apportĂ© son « soutien » estimant qu’elles vont rĂ©duire la capacitĂ© du rĂ©gime Ă mener d’autres attaques chimiques.

Le groupe rebelle syrien Jaich al-Islam qui contrĂ´lait Douma a Ă©voquĂ© une « farce » tant qu’Assad reste au pouvoir.