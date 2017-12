Rahul Gandhi a officiellement pris samedi les rĂŞnes du parti du Congrès, qui a dirigĂ© l’Inde la majeure partie du temps depuis l’indĂ©pendance en 1947 et qui est aujourd’hui dans l’opposition.

Le fils de Sonia Gandhi, Ă qui il succède, est l’hĂ©ritier d’une cĂ©lèbre dynastie dont l’histoire Ă©pouse celle de son pays.

M. Gandhi, 47 ans, est fils, petit-fils et arrière-petit-fils de Premiers ministres indiens. Numéro deux du Congrès depuis 2013, il faisait figure de dauphin désigné pour succéder à sa mère, 71 ans, qui occupait ce poste depuis 1998.

La lignĂ©e commence lorsque Motilal Nehru (1861-1931), un brahmane du Cachemire, s’engage dans la lutte contre le colonisateur britannique. ConsidĂ©rĂ© comme un des premiers militants indiens pour l’indĂ©pendance, il fut le leader du Parti du Congrès crĂ©Ă© en 1885.

Son fils Jawaharlal Nehru (1889-1964) prend le relais et sera un proche du hĂ©ros de l’indĂ©pendance, le mahatma Gandhi.

Elu Ă la tĂŞte du Congrès en 1929, Jawaharlal, connu sous le nom de Pandit Nehru, devient le premier chef de gouvernement de l’Inde indĂ©pendante en 1947 et le restera jusqu’en 1964. Sa sĹ“ur, Vijaylakshmi Pandit, est la première Indienne ambassadrice et l’une des deux seules femmes Ă avoir prĂ©sidĂ© l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des Nations unies.

– Indira et ses fils –

La fille de Jawaharlal, Indira, se marie Ă Feroze Gandhi, un homme politique d’une famille d’origine iranienne, sans aucun lien de parentĂ© avec le mahatma.

Indira Gandhi sera Premier ministre de 1966 Ă 1977 puis de 1980 Ă 1984. Elle a Ă©tĂ© critiquĂ©e pour un style souvent autocratique mais aussi admirĂ©e. On disait d’elle: « L’Inde est Indira, Indira est l’Inde ». Elle a Ă©tĂ© assassinĂ©e en 1984, par ses gardes du corps sikhs.

Son fils aîné, Rajiv, est poussé à prendre sa suite. Il devint lui aussi Premier ministre, de 1984 à 1989. Il a été, lui aussi, assassiné, en 1991, par une extrémiste tamoule.

Le frère de Rajiv, Sanjay, le fils qu’Indira considĂ©rait comme son successeur, a trouvĂ© la mort en 1980 en faisant de l’acrobatie aĂ©rienne au-dessus de New Delhi.

Après avoir longtemps refusĂ© d’entrer en politique après l’assassinat de son Ă©poux, Rajiv, Sonia Gandhi, nĂ©e en 1946 en Italie et naturalisĂ©e indienne en 1983, se rĂ©sout Ă monter au front Ă la fin des annĂ©es 90 pour rĂ©nover un Congrès Ă la dĂ©rive. Le couple a eu un fils et une fille : aux cĂ´tĂ©s de leur mère, Rahul, alors âgĂ© de 29 ans, et Priyanka, 27 ans, font eux aussi campagne.

Les adversaires nationalistes hindous de Sonia ont longtemps stigmatisé son origine étrangère et dénoncé la volonté « dynastique » du Congrès. Sonia rétorquait en mettant en avant son enracinement en Inde, la continuité de la lignée des Gandhi et le « sacrifice » de cette famille pour la patrie.