Les Golden Globes arrivent dans un Hollywood sonné par l’affaire Weinstein

Hollywood se prĂ©pare Ă la cĂ©rĂ©monie des Golden Globes qui lance traditionnellement la saison des rĂ©compenses du cinĂ©ma, avec « La forme de l’eau » et « Pentagon Papers » en tĂŞte des nominations et l’affaire Weinstein encore dans tous les esprits.

Il y aura toujours autant de stars dimanche Ă Beverly Hills oĂą se dĂ©roule la soirĂ©e mais l’atmosphère devrait ĂŞtre un peu moins festive que d’ordinaire Ă l’heure oĂą toute l’industrie du divertissement est en pleine introspection.

Le producteur dĂ©chu Harvey Weinstein est accusĂ© par plus de 100 actrices et anciennes collaboratrices d’abus allant du harcèlement sexuel au viol.

Depuis le dĂ©but du scandale en octobre, une litanie de grands noms d’Hollywood (Kevin Spacey, Brett Ratner, Dustin Hoffman, John Lasseter, Jeffrey Tambor…) ont Ă©galement Ă©tĂ© accusĂ©s d’abus sexuels et sont brutalement tombĂ©s de leur piĂ©destal. Beaucoup font l’objet de poursuites mais aucun d’eux n’a Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©.

« Ce dĂ©luge de comportements sexuels abusifs est l’histoire de l’annĂ©e donc on peut s’attendre Ă ce que ce soit le thème de la soirĂ©e aux Globes », a estimĂ© Debra Birnbaum, rĂ©dactrice en chef pour la tĂ©lĂ©vision au magazine spĂ©cialisĂ© Variety.

« Ca influencera tout, du discours d’introduction (du prĂ©sentateur) Seth Meyers aux remerciements en passant par les tenues », a-t-elle ajoutĂ©, interrogĂ©e par l’AFP.

La soirĂ©e de gala Ă l’hĂ´tel Beverly Hilton donne une idĂ©e des films en vogue pour les Oscars mĂŞme si les Globes, dĂ©cernĂ©s par un groupe d’environ 90 journalistes de l’Association de la presse Ă©trangère d’Hollywood (HFPA), forment un baromètre moins fiable que d’autres prix dĂ©cernĂ©s par des professionnels du secteur comme les SAG ou les DGA, syndicats d’acteurs ou rĂ©alisateurs.

– OĂą sont les femmes? –

Les Globes restent malgrĂ© tout prestigieux et une soirĂ©e souvent plus divertissante –et bien plus arrosĂ©e– que les Oscars.

Par solidaritĂ© avec les victimes d’Harvey Weinstein et d’autres prĂ©dateurs sexuels, beaucoup d’acteurs et actrices devraient porter du noir sur le tapis rouge et laisser les paillettes au vestiaire.

Parmi les rĂ©centes initiatives pour lutter contre le harcèlement sexuel, Time’s Up –lancĂ©e par 300 vedettes dont Natalie Portman, Reese Witherspoon, Nicole Kidman ou encore Meryl Streep et Jennifer Lawrence– veut dĂ©fendre les victimes d’abus sexuels au-delĂ de Hollywood et notamment dans des secteurs moins « glamour » comme l’agriculture et la restauration.

En tout, 25 prix seront remis dimanche: 14 pour les films, 11 pour la télévision.

Le film d’horreur et satire sociale « Get Out » est l’un des favoris dans la catĂ©gorie comĂ©die tandis que du cĂ´tĂ© des drames « La forme de l’eau », « Pentagon Papers » et « Dunkerque » tiennent la corde chez les pronostiqueurs.

MalgrĂ© des annĂ©es de polĂ©mique pour dĂ©noncer le sexisme Ă Hollywood, aucune rĂ©alisatrice n’est sĂ©lectionnĂ©e pour le prix de la mise en scène.

Cette année a pourtant été riche en succès critiques ou commerciaux comme « Lady Bird », de Greta Gerwig, « Wonder Woman » de Patty Jenkins, « Mudbound » de Dee Rees, « Detroit » de Kathryn Bigelow et « Les proies » de Sofia Coppola.

La nomination de Ridley Scott, qui a dĂ» retourner des pans entiers de « Tout l’argent du monde » dans l’urgence Ă quelques semaines de la sortie du film après le scandale sexuel ayant touchĂ© sa star Kevin Spacey, a Ă©tĂ© interprĂ©tĂ© comme un soutien de l’HFPA aux victimes de crimes sexuels et du mouvement #MeToo.

Deux autres interprètes du film sont nommés: Michelle Williams et Christopher Plummer, 89 ans, qui a remplacé au pied levé Kevin Spacey expurgé du film.

James Franco (« The Disaster Artist ») fait l’unanimitĂ© des pronostics pour la statuette de meilleur acteur dans une comĂ©die, et devrait l’emporter face Ă Daniel Kaluuya (« Get Out »), d’après le site spĂ©cialisĂ© Goldderby, qui s’attend Ă©galement Ă ce que Saoirse Ronan (« Lady Bird ») double Margot Robbie (« Moi, Tonya ») chez les comĂ©diennes.

En télévision, la mini-série de HBO « Big Little Lies » mène la compétition avec six nominations, suivie par « Feud: Bette and Joan », en lice pour quatre prix, tandis que « La servante écarlate », « Fargo » et « This is Us » concourent pour trois prix.

Amanda Spears, de Goldderby.com, s’attend Ă ce que l’attention portĂ©e aux violences sexuelles dope les chances de Shailene Woodley, qui incarne une mère dont l’enfant est nĂ© d’un viol dans « Big Little Lies », pour le meilleur second rĂ´le fĂ©minin.

La cérémonie sera diffusée en direct sur la chaîne NBC à partir de 17H00 (01H00 GMT) et le défilé de stars sur le tapis rouge sera retransmis en streaming sur Facebook à partir de 15H00 sur la page des Golden Globes.