Les hommes d’Affaires ivoiriens invités à un Sommet sur l’investissement à Dubaï

Le Président directeur général de ATIGS Group, Bako Ambianda, promoteur du Sommet mondial du commerce et de l’investissement en Afrique, a initié mardi à Abidjan un roadshow d’investissement afin d’inviter les opérateurs économiques en Côte d’Ivoire à ce sommet prévu à Dubaï les 28 et 29 octobre 2020.Devant un parterre d’opérateurs économiques, à la Chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire, M. Bako Ambianda a indiqué que ce sommet est « un événement de transactions, d’investissements et de commerce » visant les entreprises et les gouvernants à travers le monde.

ATIGS Dubaï 2020 a pour thème « Connecter le capital mondial aux opportunités d’investissement et de commerce en Afrique ». A cette rencontre, sont attendus des gouvernants, des chefs d’entreprises, les promoteurs de projets et des investisseurs internationaux.

Selon M. Bako Ambianda, cette plateforme se veut un espace qui offre une visibilité de ses projets, la possibilité d’étendre ses activités, de faire des partenariats stratégiques et de multiplier ses accès à l’investissement direct étranger.

Avant la tenue de l’événement, les organisateurs mettent à disposition de leur cible une « application des investisseurs d’ATIGS », permettant aux entreprises et au secteur public de soumettre leurs projets directement en ligne de sorte à être mis en contact avec les investisseurs.

ATIGS, un programme majeur du groupe, a pour objectif de mettre ensemble les investisseurs qui sont intéressés par l’Afrique. Et provenant notamment du continent, du Moyen-Orient, de l’Asie, de l’Europe, des Caraïbes et de l’Amérique.

A l’édition 2020 qui se déroule à Dubaï les 28 et 29 octobre, il est prévu l’arrivée de « plus de 3 000 investisseurs » contre 2 343 participants enregistrés à l’édition précédente qui a eu lieu à Washington DC, aux Etats-Unis, a annoncé M. Bako.

ATIGS Roadshow Côte d’Ivoire a été l’occasion de présenter au gouvernement et aux entreprises ivoiriennes les stratégies de sélection, de préparation et de structuration de leurs projets prioritaires, de sorte à les rendre bancables pour qu’ils soient sur la table de discussion des investisseurs.

Dans cet élan, une équipe locale a été mise en place en vue d’aider les opérateurs économiques en Côte d’Ivoire à avoir accès à plus d’investisseurs, avoir de projets bancables, des acheteurs stratégiques de classe mondiale et les opportunités d’investissement.

L’un des problèmes majeurs que rencontrent les entreprises en Afrique, c’est le manque d’accès au capital, a fait observer M. Bako Ambianda pour qui « ATIGS est une plateforme qui est en train de résoudre ce problème ».

« Venir à ATIGS 2020 pour chercher des investisseurs, c’est là le bénéfice clé pour les entreprises ivoiriennes de participer et en le faisant, nous sommes en train de résoudre un problème majeur que rencontrent plusieurs entreprises en Côte d’Ivoire », a-t-il renchéri.

ATIGS Group est une société américaine spécialisée dans la promotion du commerce et de l’investissement en Afrique. A travers ce sommet biennal, elle veut promouvoir et faciliter le commerce international entre l’Amérique, l’Asie, les Caraïbes, l’Europe, les Emirats arabes unis et l’Afrique.

L’édition de 2020 devrait en outre réunir des acteurs économiques clés de plus de 70 pays dont des délégations gouvernementales, des chefs d’entreprises africains de premier plan, des développeurs de projets et des investisseurs internationaux.

La rencontre couvrira 16 secteurs économiques, entre autres, l’agroalimentaire, la construction, les transports, les nouvelles technologies de l’information et de la communication, la santé, la Fintech, le tourisme, les télécommunications et les ressources naturelles.