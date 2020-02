Les ivoiriens invités à cultiver la paix pour une présidentielle sans violence

Les ivoiriens ont été à nouveaux invités, jeudi, par la ministre de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Pr Mariatou Koné à cultiver la paix pour une élection présidentielle sans violence en octobre 2020.« Je voudrais lancer un appel à tous les ivoiriens. Nous sommes en année électorale. La paix est un bien précieux. Personne ne veut revivre ce que nous avons vécu en 2010. N’entretenons pas la haine, n’entretenons pas la rancœur. » a-t-elle plaidé en remettant les prix des deuxième et troisième meilleurs artisans de paix et de cohésion sociale 2019.

« Cultivons la paix et cela doit être visible dans nos comportements au quotidien. Nous devons faire en sorte que l’élection présidentielle de 2020 se déroule sans violence, sans morts, sans blessés, sans aucun pillage », a poursuivi Mariatou Koné, concluant qu’au « soir de l’élection de 2020 que ce soit la démocratie qui triomphe en Côte d’Ivoire» où le débat est cristallisé depuis quelques mois par ce scrutin présidentiel.

François Djadou Koua, chef du village de Kangandissou dans le département de Bongouanou (Nord-Est) et Yohoro épse Clémentine Kallet, présidente de l’association des femmes de la sous-préfecture de Gagnoa (Centre-Ouest) sont respectivement les deuxième et troisième meilleurs artisans de paix et de cohésion sociale de l’édition 2019 du prix national d’excellence.

Ce prix initié par le gouvernement ivoirien vise à distinguer des personnes physiques et morales identifiées comme excellentes dans leurs différents domaines d’activité.