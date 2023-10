Les joueurs camerounais à jamais populaires en Europe

Alors que la CAN 2023 approche, le Cameroun sera forcément une des équipes à suivre. L’occasion sera belle pour parier sur un beau parcours des Lions Indomptables avec l’APK 1xbet.

À travers son histoire, le Cameroun a vu émerger un nombre impressionnant de talents de renom. Focus sur les personnalités les plus marquantes du football camerounais.

Samuel Eto’o

Il serait inconcevable de ne pas mentionner la figure emblématique qu’est Samuel Eto’o. Dans les années 2000, il s’est hissé au rang des meilleurs attaquants mondiaux, laissant une empreinte indélébile par son incroyable talent, son palmarès, et son charisme exceptionnel. Formé au Real Madrid, Eto’o a révélé son génie en Espagne, notamment à Majorque. En 2004, il est recruté par le FC Barcelone, où il est devenu l’un des attaquants d’élite du monde du football. Son passage au Barça a été marqué par la conquête de deux Ligues des Champions, en 2006 et 2009, avec un but en finale à chaque fois. En 2010, il a ajouté une troisième C1 à son palmarès en jouant pour l’Inter Milan.

Il a également laissé une trace indélébile avec les Lions Indomptables en remportant deux Coupes d’Afrique des Nations en 2000 et 2002, ainsi que les Jeux Olympiques. Depuis sa retraite en 2019, il exerce aujourd’hui la fonction de président de la Fédération camerounaise de football.

Roger Milla

Le légendaire attaquant de l’équipe camerounaise, Roger Milla, a laissé une empreinte géante sur son pays et le monde du football. Double vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations en 1984 et 1988 avec les Lions Indomptables, et participant au Mondial 1982, Milla avait pris sa retraite internationale en 1988. Cependant, en son absence, les performances de l’équipe nationale du Cameroun ont décliné. En se qualifiant de justesse pour la Coupe du Monde 1990, les Lions ont été éliminés dès le premier tour de la CAN 1990. Le président camerounais, Paul Biya, a sollicité Roger Milla pour un retour en équipe nationale à l’âge de 38 ans. Celui qu’on surnommait affectueusement « le vieux lion« , a ainsi participé à la Coupe du Monde 1990, marquant quatre buts, dont un doublé en huitièmes de finale contre la Colombie. Il a joué un rôle majeur dans le parcours héroïque des Lions Indomptables, bien qu’ils aient été éliminés en quarts de finale.

En 1994, Milla a également fait partie de l’équipe camerounaise lors de la Coupe du Monde américaine, inscrivant un but qui en a fait, à 42 ans, le plus vieux buteur de l’histoire de la Coupe du Monde, un record qui perdure à ce jour. Il reste le seul joueur de champ de plus de 40 ans à avoir disputé une Coupe du Monde.

Thomas Nkono

Dans les années 80, Thomas Nkono était le gardien emblématique du Cameroun. Arrivé en 1982 à l’Espanyol de Barcelone, il y est resté neuf ans en Catalogne. Nkono était une figure incontournable des Lions Indomptables lors de la Coupe du Monde 1990, contribuant de manière significative au parcours exceptionnel du Cameroun.

Ses performances ont notamment inspiré Gianluigi Buffon, le légendaire gardien italien, qui considère Nkono comme son idole. Depuis 2003, Thomas Nkono fait partie du staff de l’Espanyol de Barcelone.

Rigobert Song

Le robuste défenseur central camerounais a fait ses preuves en France au FC Metz, où il s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs du championnat. Après des expériences en dents de scie en Italie et en Angleterre, il est retourné en France en 2002, au RC Lens. Avec les Lensois, il a enchaîné les excellentes performances pour devenir une référence à son poste en Ligue 1.

Capitaine de l’équipe nationale du Cameroun, il a remporté deux Coupes d’Afrique des Nations en 2000 et 2002. Song détient le record de 137 sélections avec les Lions Indomptables, une performance remarquable. Aujourd’hui, Rigobert Song exerce les fonctions de sélectionneur de l’équipe du Cameroun.

Patrick Mboma

Bien que sa carrière en club n’ait pas été aussi prestigieuse, l’attaquant formé au PSG a brillé sur la scène internationale avec le Cameroun. L’année 2000 a marqué le sommet de sa carrière. Lors de cette période faste, il a remporté la Coupe d’Afrique des Nations 2000 avec les Lions Indomptables, réitérant son succès quelques mois plus tard aux Jeux Olympiques de Sydney, où il décroche la médaille d’or.

En formant un duo redoutable avec le jeune Samuel Eto’o, Mboma a grandement contribué au retour au sommet du football africain des Lions Indomptables.

Geremi Njitap

Le robuste milieu de terrain a connu une carrière enviable. Après son passage au Real Madrid, où il a remporté deux Ligues des Champions avec les Merengues, il a rejoint Chelsea pour quatre saisons. Réputé pour sa qualité de passe et de centre, il était souvent considéré comme un joker de luxe, bien que jamais titulaire indiscutable ni à Chelsea ni au Real Madrid. Geremi fait également partie de la génération dorée camerounaise des années 2000. Avec les Lions, il a remporté deux Coupes d’Afrique des Nations ainsi que les Jeux Olympiques.

Marc-Vivien Foé

Impossible d’oublier Marc-Vivien Foé. Champion de France avec le RC Lens en 1998, Foé devient l’une des figures du renouveau camerounais. Transféré à West Ham en 1999, il brille à Londres pendant une saison avant de retrouver la France en signant à Lyon. Sous les couleurs de l’OL, il remporte une Coupe de la Ligue et un nouveau championnat de France en 2002. Vainqueur des CAN 2000 et 2002, Foé était un membre important de la génération camerounaise du début des années 2000. En 2003, alors que le Cameroun dispute la demi-finale de la Coupe des Confédérations à Lyon contre la Colombie, Marc-Vivien Foé s’effondre sur le terrain victime d’une crise cardiaque. Ces images ont fait le tour du monde et ont suscité énormément d’émotions au Cameroun et ailleurs.