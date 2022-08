Les journalistes camerounais invités à la Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon

Ouverte du 15 août au 4 septembre, la neuvième édition de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon s’adresse aux jeunes journalistes et techniciens de reportage de moins de trente-cinq ans.

RFI ouvre les candidatures de sa bourse de formation destinée aux journalistes et techniciens radio en Afrique. Cette neuvième édition de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon s’adresse aux jeunes journalistes et techniciens de reportage de moins de trente-cinq ans ayant déjà travaillé dans le domaine de la radio pendant au moins deux ans.

Ces derniers doivent résider dans l’un des vingt-cinq pays d’Afrique francophone, à savoir : Congo, RDC, Gabon, Cameroun, Rwanda, Madagascar, Burundi, Mali, Sénégal, Côte d’Ivoire, Niger, Tchad, RCA, Djibouti, Comores, Maroc, Maurice, Mauritanie, Seychelle, Togo, Bénin, Algérie, Guinée, Tunisie, Burkina Faso.

Les candidats seront sélectionnés sur la base de leurs compétences techniques et éditoriales, leurs parcours individuels, leurs motivations individuelles, leurs pratiques de la langue française et la qualité de leurs dossiers constitués.

La bourse a pour objectif de découvrir et d’encourager les jeunes talents journalistiques et techniques et de leur permettre de bénéficier d’une formation journalistique. Sous forme d’ateliers, elle se tiendra à Dakar, au Sénégal du lundi 17 au dimanche 30 octobre 2022. Ces ateliers déboucheront sur la réalisation d’un reportage pour les journalistes et d’un élément sonore pour les techniciens.

Créée en hommage à ses deux reporters de RFI assassinés le 2 novembre 2013 à Kidal dans le Nord du Mali, cette bourse récompense chaque année un journaliste et un technicien africain. Les lauréats de cette édition bénéficieront d’une formation d’un mois à Paris.