Les journaux camerounais toujours focalisés sur l’improbable rentrée scolaire en zone anglophone

Comme la veille, les journaux camerounais parus mardi continuent d’épiloguer sur les chances d’une rentrée scolaire effective, lundi prochain, dans les régions anglophones en proie à un violent conflit sécessionniste.C’est «l’école soularde» qui s’annonce dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, annonce Mutations en grande manchette :quelques jours après la condamnation à perpétuité de leaders sécessionnistes, les milices du coin annoncent trois semaines de «villes mortes» et, face à des mesures de confinement inédites, la peur gagne les populations, plus que jamais tétanisées par l’ampleur du mouvement insurrectionnel.

Pour le quotidien à capitaux publics Cameroon Tribune, le retour à l’école, dans les zones perturbées, «est une véritable cause nationale», après que le gouvernement a satisfait les revendications sectorielles des avocats et enseignants, au départ de ce qui a muté en démarche séparatiste.

«Y a-t-il lieu de s’enfermer dans une sorte d’hermétisme et de jusqu’au-boutisme consistant à prendre l’école en otage ? L’école et les apprenants doivent-ils servir de boucliers pour assouvir nos desseins inavoués ? Il faut donc raison garder en faisant de l’école un ‘’sanctuaire » protégé des combats idéologiques et politiques.»

En tout cas, pointe Le Quotidien, le gouvernement prend sa part de responsabilités qui, la veille dans la capitale, Yaoundé et avec pas moins de quatre ministres face à la presse, a donné toutes les assurances pour une rentrée sereine.

Malgré ces appels, venant aussi bien des pouvoirs publics que de la société civile ou encore du clergé, force est pourtant de constater, soupire Le Jour, qu’il règne une véritable psychose de la violence en zone anglophone, marqué par un exode massif des populations ces derniers jours. Ces déplacés internes prennent prioritairement d’assaut les régions voisines de l’Ouest et du Littoral, précise Mutations.

Le Messager élargit le spectre des risques d’année blanche : entre menaces terroristes à l’Extrême-Nord, crise anglophone dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest et conjoncture économique qui étrangle les parents, le retour à l’école le 2 septembre s’avère hypothétique pour beaucoup.

Au-delà des victimes collatérales de la crise anglophone en effet, confirme Émergence, il est urgent de se pencher sur une autre frange, sans doute la plus grande, de la population du pays gangrenée par la misère, ces communautés de pauvres hères, incapables de scolariser leurs rejetons et qui méritent, elles aussi, la sollicitude du gouvernement.

Une des manifestations de ces petites attentions, qui passent parfois inaperçues, est décrite par InfoMatin sous la forme d’un reportage au cœur des familles de soldats morts au front, dont 207 enfants issus de 125 familles ont récemment reçu, dans le cadre du traditionnel soutien du genre aux pupilles de la nation, chacun un package constitué de diverses fournitures scolaires des mains des membres du gouvernement.