Les journaux ivoiriens commentent les 1ers résultats officiels des municipales et régionales

Les journaux quotidiens ivoiriens parus, lundi, sur l’ensemble du territoire national commentent les premiers résultats officiels du

scrutin couplé régionales/ municipales du samedi 13 octobre.Municipales et régionales : le RHDP (Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix) en tête des premiers résultats, barre en Une Fraternité, qui note également « la percée » des candidats indépendants. Le scrutin s’est bien déroulé dans l’ensemble malgré quelques incidents, complète le journal gouvernemental.

Premiers résultats des municipales et régionales : «le RHDP démontre sa suprématie et envoie un signal fort pour 2020», souligne Le Jour Plus, selon qui, Bédié et Soro n’ont pas voté.

«La pesée a eu lieu et on sait qui est qui», commente pour sa part L’Intelligent d’Abidjan. Pour Le Patriote, le RHDP est déjà en tête

des 1ers résultats du scrutin du samedi 13 octobre avec 54 communes contre 33 pour les indépendants, 31 pour le PDCI et 1 pour le FPI.

Aux régionales, le RHDP s’est emparé de 9 régions contre 3 pour le PDCI, 1 pour le PDCI-RHDP et 1 pour les indépendants, poursuit ce journal proche du pouvoir.

Tsumani aux élections municipales et régionales : le RHDP écrase tout et balaye les hommes de Soro, jubile de son côté L’Expression, quand Soir Info relève des morts et plusieurs blessés avec son corollaire d’urnes cassées et de véhicule incendié.

Régionales et municipales : «Affi et Agnès Monnet du FPI triomphent», placarde Notre Voie, là où Le Temps qualifie le scrutin du samedi de «désert, désordre, fraudes et violences ». « Désert total » pour les élections municipales et régionales « la CEI bricole et cafouille », renchérit LG Infos à côté de L’Inter qui écrit : après les élections du 13 octobre, le PDCI déchainé lance un appel à ses militants.