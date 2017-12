Les LibÃ©riens dans l’attente des rÃ©sultats du second tour de la prÃ©sidentielle

Les LibĂ©riens sont dans l’attente des rĂ©sultats du second tour de la prĂ©sidentielle, alors que le dĂ©compte des voix se poursuit deux jours après le scrutin, jugĂ© calme par la plupart des observateurs Ă©lectoraux dont ceux dĂ©ployĂ©s par la CommunautĂ© Ă©conomique des États d’Afrique de l’Ouest (Cedeao)Les premiers rĂ©sultats provisoires de ce vote qui a opposĂ© l’ ex star du football George Weah au vice-prĂ©sident sortant Joseph Boakai pourraient ĂŞtre annoncĂ©s ce jeudi, selon la Commission nationale Ă©lectorale,  sa gardant d’ĂŞtre plus prĂ©cise.

Les rĂ©sultats de cette prĂ©sidentielle sont attendus  avec impatience dans ce pays qui a connu les affres d’une longue guerre civile, qui s’est soldĂ©e par plus de 200 000 victimes.

L’issue du scrutin va consacrer une passation de pouvoir pacifique entre le vainqueur et la prĂ©sidente sortante, Ellen Johnson Sirleaf, première femme chef d’État en Afrique qui aura passĂ© douze ans Ă la tĂŞte de ce pays. Ce serait le premier transfert de pouvoir pacifique au LibĂ©ria depuis 1944.

Après deux mandats successifs, Mme Sirleaf, 78 ans, Prix Nobel de la Paix en 2011, et dont le second mandat de six ans se termine en dĂ©but d’annĂ©e prochaine, n’est plus Ă©ligible.

Ce deuxième tour pour dĂ©signer le successeur d’Ellen Johnson Sirleaf, Ă©tait prĂ©vu pour le 7 novembre selon la loi Ă©lectorale du Liberia mais il avait Ă©tĂ© suspendu après que le candidat arrivĂ© en troisième position, Charles Brumskine (9,6 pour cent des suffrages), ait dĂ©posĂ© un recours pour dĂ©crier les fraudes et « irrĂ©gularitĂ©s » du scrutin.

Sa dernière réclamation été rejetée par la Cour suprême.

Avec 28,8% des suffrages au premier tour, il apparaît désormais distancé par son adversaire, George Weah, qui avait alors recueilli 38,4% des voix.

Selon la Constitution du Liberia, le nouveau président devrait preter serment le 22 janvier prochain.