Les magistrats sÃ©nÃ©galais rÃ©clament le dÃ©part du chef de l’Etat du Conseil supÃ©rieur de la magistrature

L’Union des magistrats du SĂ©nĂ©gal (UMS) demande le dĂ©part du chef de l’Etat, Macky Sall, de la prĂ©sidence du Conseil supĂ©rieur de la magistrature (CSM). «Sur la rĂ©forme du Conseil SupĂ©rieur de la Magistrature (CSM), il a Ă©tĂ© proposĂ© que le PrĂ©sident de la RĂ©publique et le Ministre de la justice ne siègent plus au sein du Conseil SupĂ©rieur de la Magistrature, et de faire prĂ©sider le CSM par le Premier prĂ©sident de la Cour suprĂŞme», Ă©crit l’UMS dans la rĂ©solution ayant sanctionnĂ© les deux jours de colloque national tenu jeudi et vendredi.

L’UMS veut aussi la limitation du nombre des membres de droit Ă deux, Ă savoir le Premier PrĂ©sident de la Cour suprĂŞme et le Procureur GĂ©nĂ©ral près ladite Cour, l’augmentation du nombre des membres Ă©lus par collège de magistrats.

Elle suggère la protection des membres Ă©lus qui ne doivent faire l’objet de mutation qu’avec leur consentement, et l’ouverture du CSM aux personnalitĂ©s extĂ©rieures suivantes : 01 Professeur d’universitĂ©; 01 membre de la SociĂ©tĂ© civile.

«Au niveau des attributions et du fonctionnement du CSM, l’UMS demande de lui confĂ©rer le pouvoir de faire les propositions de nomination pour tous les magistrats, de dĂ©finir et de diffuser des critères objectifs pour la nomination des magistrats», poursuit le texte.