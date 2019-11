Les maladies infectieuses en débat à Yaoundé

Pour leur 60 ème anniversaire, le centre pasteur a organisé du 14 au 15 novembre 2019, un symposium scientifique sur l’éradication des maladies infectieuses, au palais des congrès de Yaoundé.

Le symposium scientifique organisé pour le 60ème anniversaire du Cantre pasteur, a présenté plusieurs cliniciens et médecin, qui ont exposé sur leurs recherches. Des recherches pouvant permettre de diminuer ou de faire disparaître, les maladies infectieuses en Afrique en particulier et dans le monde en général. Les directeurs des centres pasteurs des autres pays étaient présents, mais aussi des professeurs d’Universités et autres. Le thème de ce symposium est : Les avancés scientifiques aux services du contrôle des maladies infectieuses.

Les maladies infectieuses sont causées par la transmission d’une bactérie, d’un virus, d’un champignon ou d’un parasite. Une maladie infectieuse peut être bénigne : rhume, infection urinaire, herpès, grippe etc, ou plus graves. C’est le cas du Sida ou VIH, d’une hépatite ou d’une pneumonie. Ces maladies sont de plus en plus mortelles, lorsqu’elles ne sont pas dépistées, ni traitées rapidement.

Jacques Fonkou fait partie des chercheurs qui ont exposé lors de ce symposium scientifique. Il a centré ses recherches sur l’Hépatite D qui ne touche que les personnes infectées par le virus de l’hépatite B. Selon le chercheur, « une fois qu’un patient est infecté de l’hépatite B, il a dix fois plus de chance d’être infecté par le virus de l’hépatite D ». Le résultat de ses recherches l’a conduit à prévenir le virus de l’hépatite D, par des vaccins contre l’hépatite B pour éviter d’arriver au stade de l’hépatite D. Il préconise également la recherche systématique de l’hépatite D, chez tous les patients atteints de l’hépatite B positif, pour une meilleure prise en charge.

Était également présent à ce symposium scientifique, les entreprises partenaires du Centre pasteur. Ces entreprises, sont spécialisés dans le matériel de laboratoire. «Nous travaillons avec le centre pasteur depuis une vingtaine d’années. Nous leur proposons des solutions innovantes pour leur permettre de développer leurs recherches, dans le domaine de la biologie, de la génétique. Le but mutuel est d’avancé sur le traitement des maladies infectieuses », dit Monsieur Maurin de la société américaine, Thermo Fisher scientific