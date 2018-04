Les mÃ©decins mauritaniens entrent en grÃ¨ve

Les mĂ©decins mauritaniens, gĂ©nĂ©ralistes et spĂ©cialistes confondus, ont entamĂ© lundi une grève sur l’ensemble du territoire national, a-t-on constatĂ© Ă Nouakchott.Cette grève qui touche la plupart des hĂ´pitaux et cliniques dans le pays est organisĂ©e par les deux syndicats des mĂ©decins gĂ©nĂ©ralistes et spĂ©cialistes.

Elle exclut de l’arrĂŞt de travail le Centre d’oncologie, les maladies rĂ©nales et les services d’urgences dans toutes les structures mĂ©dicales.

Selon les organisateurs, la grève qui a été reportée à deux reprises sera menée de manière progressive, avec un arrêt de travail pendant 2 jours cette semaine, suivi de 3 jours la semaine prochaine et 5 jours la semaine suivante avant de se transformer en grève ouverte.

Les revendications des grĂ©vistes portent principalement sur l’amĂ©lioration de leur situation matĂ©rielle Ă travers notamment l’augmentation de leurs salaires.

Selon les organisateurs, le ministère de la SantĂ© s’est, huit mois durant, dĂ©robĂ© Ă plusieurs reprises de ses engagements consistant Ă satisfaire leurs dolĂ©ances.

Ils ont également rappelé avoir dernièrement lancé en vain un ultimatum de 45 jours pour donner une dernière chance aux responsables de ce ministère.

Selon eux, le mouvement de grève est suivi à plus de 90%.